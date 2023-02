Cómo fue el fugaz coqueteo de Britney Spears con la Familia Real Británica

Es cierto que Britney Spears es conocida como La Princesa del Pop, sin embargo ese apodo podría haber sido un tanto diferente, o directamente podría haberse transformado en un título verdadero dentro de la realeza. Todo eso, claro, si se hubiesen dado las condiciones.

Todo esto se podría haber dado hace aproximadamente dos décadas, en el momento más importante de la carrera de Britney, cuando se dio su explosión artística.

El príncipe William y Britney Spears, una pareja que no pudo ser.

Al parecer, la cantante mantuvo un 'romance por Internet' con el príncipe William cuando eran adolescentes, pero las cosas se disuadieron antes de que se oficialice todo. ¿Podría haberse vuelto una princesa real y estar hoy en el lugar de Kate Middleton?

En el año 2002, Spears le confesó al presentador Frank Skinner que había chateado con el ahora príncipe de Gales por correo electrónico. Una noticia que sin dudas dejó a todos sorprendidos.

Es más, el príncipe William hasta la habría invitado a salir a cenar mientras estaba de gira en el Reino Unido. Era el momento más explosivo de la estadounidense, con 20 años y después de haber lanzado dos hitazos como 'Baby One More Time' y 'Oops! I Did It Again'.

Sin embargo, toda posibilidad de darse un encuentro se esfumó. "Intercambiamos correos electrónicos durante un tiempo y se suponía que iba a venir a verme a algún sitio, pero no funcionó", dijo Britney.

El príncipe William y Britney Spears no pudieron llegar a nada más allá de un leve acercamiento.

¿Qué fue lo que pasó? Todo parecería indicar que él la plantó a ella. "¿Te dejó plantada el príncipe William?", preguntó Sinner para sacarse la duda, a lo que la cantante respondió: "Sí", admitiendo que no tenía idea cuáles fueron los motivos que hicieron cambiar de opinión al príncipe.

Los rumores del romance entre ambos siempre fueron negados desde el Palacio de Buckingham, sin embargo estas versiones ya circulaban en internet meses antes de dicha entrevista que realizó la estadounidense. Según el diario británico The Sun, ese día que William la dejó plantada habría optado por ir a cazar zorros.