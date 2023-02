A pesar de la demanda en su contra, Enrique Guzmán haba de su nieta Frida Sofía: “la amo”

Uno de los conflictos familiares más sonados es el de la dinastía Pinal. Y es que la relación entre Frida Sofía y su familia por parte de su madre, Alejandra Guzmán, está totalmente quebrada, luego de que la joven haya dado a conocer que su abuelo, Enrique Guzmán, la había tocado inapropiadamente en sus partes íntimas cuando era niña. Esta situación, terminó de fracturar el trato que tenía con su mamá, quien apoyó a su padre defendiéndole de las acusaciones por parte de la influencer.

Frida Sofía demandó a su abuelo Enrique Guzmán por haberla manoseado indebidamente cuando era niña.

Es por ello que, Frida demandó a ambos y había comenzado un proceso legal en sus contras, que según lo dicho por sus abogados, está siguiendo el curso de las investigaciones. A pesar de esto, Enrique Guzmán asegura que la demanda interpuesta por su nieta ha perdido fuerza. “Se ha tranquilizado mucho el asunto”, mencionó el cantante de rock a los medios de comunicación, al tiempo que aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje a la hija de Alejandra Guzmán.

"Temo todavía que Frida no asiente bien los pies y no se dé cuenta de cuáles son realmente los amores de su vida. Quiero decirle que la amo, aunque no sepa ella que la amo. Ella piensa que no, pero sí, la amo con toda mi alma", dijo Enrique.

La Frida Sofía también demandó a su madre, Alejandra Guzmán.

Por otra parte, Guzmán reveló que está planeando realizar una gira junto a Alejandra, con la que pretende honrar la relación padre e hija, ya que son muy cercanos, además de ratificar que le parece que será maravilloso compartir escenario con ella. Cabe destacar que uno de los célebres temas que no podían faltar en el repertorio de Alejandra cuando comenzó su carrera era “La Plaga”, uno de los éxitos de su padre.

"Hablamos Alejandra y yo más seriamente, estoy montando un espectáculo que va a ser espectacular. No sé qué nombre le pondría, si el 'dueto de los Guzmán' o 'El legado'. Creo que antes del fin de este año vamos a hacer el dueto juntos", concluyó Enrique Guzmán.