Ivonne Montero se defiende de los diversos ataques de Laura Bozzo

Ivonne Montero y Laura Bozzo estuvieron como participantes de la segunda edición del reality show “La Casa de los famosos”. Allí, la relación entre ambas se volvió tirante y hasta en algunas ocasiones algo agresiva por parte de la peruana hacia la actriz. Y es que la conductora había cuestionado la vida íntima y sentimental de la mexicana. Ahora, la ganadora del show de Telemundo del que formaron parte, se pronuncia nuevamente ante esos comentarios en su contra.

"Este afán tan mezquino de lastimar al de enfrente, de verdad, habla mucho de las personas. Estoy muy segura de quién soy, soy una mujer de 48 años, ya le voy a llegar al tostón. He tenido una vida maravillosa, amorosa. He tenido parejas, bastantes. He sido feliz, ya me casé, tengo una nena, ahora, estoy tranquila, no me hace falta un romance. Y sí llega y me vuelven a señalar me vuele a valer otros tres kilos de chistorra. Es asunto mío, es mi vida, y hago con mi cuerpo lo que deseo", dijo tajantemente Ivonne.

Montero se refirió a lo que opina la comunicadora peruana, dejando en claro que no le interesa lo que ella piensa. "Laura para mí no se merece ni medio comentario hacia su persona. Me queda claro quién es y creo que nos quedó claro a muchas personas quién es y cuál es la dirección de sus palabras, y cuál es su modo de ser, su grado de toxicidad. A mí me la verdad me viene valiendo tres kilos de chistorra, me explico, y miren que la chistorra es muy rica", remató la actriz.

Ivonne Montero expresó que este tipo de comentarios por parte de Laura Bozzo va en contra de estos nuevos tiempos donde la mujer se encuentra en otra posición. "Se me señalaba en muchas direcciones, que de si de cama en cama, que si no sé qué. ¡Haber, por favor! Estamos en el 2023 ya, dejemos de señalar y de sacrificar tanto al género femenino. Estamos en una época de libertad y de reconocimiento a la parte femenina en todos los sentidos, de su libertad sexual, su capacidad para trabajar mental y física. Creo que esa cuestión de señalar con frases cliché se vuelve de risa", finalizó la actriz.