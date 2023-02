Danilo Carrera revela al fin por qué no quiso tener un hijo con su ex Michelle Renaud

Danilo Carrera y Michelle Renaud, quienes se conocieron en 2018 mientras grababan la telenovela “Hija de luna” y un año más tarde formalizaron su noviazgo, mantuvieron una de las relaciones más sólidas del mundo del espectáculo. En el tiempo que estuvieron juntos se convirtieron en una de las parejas más queridas del medio, hasta que anunciaron su separación a través de un comunicado en sus respectivas cuentas de Instagram.

“Con toda la tristeza del mundo, pero sabiendo que lo bailado nadie nos lo quita, queremos contarles que hemos decidido terminar nuestra linda relación. Hoy nos queremos más que nunca; tuvimos muchos aprendizajes juntos y les agradecemos a ustedes todas las muestras de cariño para nuestra relación. No se preocupen que solo termina la relación romántica, pero jamás nuestra amistad y gran compañerismo. Seguimos muy contentos de estar trabajando juntos en Quererlo todo”, expresaron en ese momento.

Danilo Carrera y Michelle Renaud se separaron porque el actor no estaba preparado para ser padre.

Lo cierto es que se dieron muchas especulaciones en torno a los motivos que llevó a la pareja a tomar la decisión de ponerle fin a su relación, hasta que Michelle explicó que quería darle un hermanito a su hijo Marcelo, sin embargo, Carrera no estaba seguro de estar preparado para convertirse en padre.

A pesar de esto, hace un tiempo que el actor está mencionando que quiere ser papá, y ahora, por primera vez, reveló el motivo por el que no quiso tener un hijo con su ex novia, Michelle Renaud. "Son momentos, etapas de tu vida que vas eligiendo y no era ahí. Al final del día creo que aprendes, creces y evolucionas. Eso ya es parte del pasado", expresó Carrera a los medios de comunicación.

Danilo Carrera cree que ahora sí es el momento de tener un hijo con su actual novia, de quien poco se sabe.

Aunque no ha revelado la identidad de su actual pareja, Danilo ha asegurado estar muy enamorado, e incluso dio indicios de que contrajo matrimonio con su novia, con quien quiere formar una familia lo antes posible. "Quiero tener hijos ya. Hasta el nombre tenemos", reveló el actor.

Luego de su ruptura, Michelle Renaud y Danilo Carrera no han vuelto a tener contacto, y cada uno dio vuelta la página. Por su lado, la actriz está de novia y muy enamorada del actor chileno Matías Novoa. Con respecto a esto, el galán solo tiene los mejores deseos para su ex pareja. "Me alegra muchísimo, al final del día cada uno tiene su vida y ya no tenemos una relación. Así que solo le puedo desear lo mejor a Michelle. La verdad es que si está feliz, yo feliz por ella", concluyó el actor.