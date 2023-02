Así se conocieron Sebastián Caicedo y su nueva novia Juliana Diez

Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos supieron ser una de las parejas más queridas de la industria del entretenimiento latino. En julio de 2022, luego de 13 años de matrimonio, los actores anunciaron su divorcio, aunque en palabras del galán, la cosa ya venía mal desde diciembre de 2021. Ahora, el colombiano vuelve a apostar al amor con su compatriota, la empresaria Juliana Diez.

"Quiero dejar supermega claro, la gente cree que Carmen y yo nos divorciamos en julio, pero la verdad, es que esto venía desde diciembre del 2021. En enero de este año legalmente quedamos divorciados", confesó Sebastián Caicedo. "Juli y yo vamos paso a paso. Llevamos oficialmente tres meses", dejó en claro el actor.

Si bien anunciaron su divorcio en julio de 2022, Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos ya tenían problemas de pareja desde diciembre de 2021.

En una entrevista con el medio “People en Español”, el actor contó que luego de su ruptura con Villalobos se tomó unos meses para comenzar su relación con Juliana, a quien conoció en la iglesia, ya que comparten la misma espiritualidad. "Vamos a la misma iglesia. En un principio, yo solo había cruzado un saludo en la iglesia con ella pero hasta ahí", dijo Sebastián.

Pero, no fue hasta octubre de 2022, cuando la empresaria le invitó al actor a un evento que se miraron de otra manera. "Ella me invitó a su cumpleaños con su familia a jugar bolos y ahí se cruzaron miradas, ella es guapa. Después empezamos hablar de muchas cosas, a conocernos, empecé a darme la oportunidad y me contó que tenía una historia como yo. Tenemos muchas cosas en común. Tenemos un proyecto de marca", expresó el colombiano.

Una de las cosas que une a Sebastián Caicedo y Juliana Diez, es la fe en Dios.

De ahí en más el trato entre ellos fue creciendo, y dio pie a que la diseñadora le pida un favor muy especial a Sebastián. “Juli tiene una marca reconocida de ropa en Colombia, es diseñadora y a raíz de su marca ayuda a mujeres que han sido maltratadas, como a mí me siguen tantas mujeres, me invitó a un evento para contar una historia. A raíz de eso, yo solo había cruzado un saludo en la iglesia con ella pero hasta ahí”, comentó el actor.

Por sus redes sociales se puede apreciar que Juliana ama hacer ejercicios para mantenerse en forma y equilibrar su estado emocional. “Después de que tuvo su hijo se dedicó mucho al ejercicio”, remarcó Sebastián.

Luego de estar tantos años en la industria, el actor estaba en la búsqueda de experiencias que no estén relacionadas al ámbito artístico y que se acerquen al momento de espiritualidad por el que estaba atravesando. “Nunca había estado con alguien fuera del medio del espectáculo y la televisión, y dije: 'Quiero alguien para mí y que no fuera nadie del medio', y conozco a Juli, una mujer de Dios, de familia, una mujer que quiere echar raíces. Estoy feliz en Medellín. Estoy dejándome conquistar por Dios para que él sea el capitán de este barco”, concluyó Caicedo.