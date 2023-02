Dominika Paleta regresa a la televisión

Dominika Paleta es una de las figuras reconocidas en la industria del espectáculo mexicano, quién desde hace algunos años se encuentra alejada de las pantallas. Y es que desde 2016, cuando la actriz formó parte del elenco de la telenovela “El hotel de los secretos”, tuvo algunas participaciones especiales en las series “Rebelde” y “Pena ajena”, así como también en la película “Mirreyes contra Godínez 2: el retiro”. Ahora, la artista mexicano-polaca regresa a la televisión en plan protagónico en la serie “Horario estelar” donde comparte créditos con sus colegas Óscar Jaenada y Maya Zapata.

Tras más de 5 años de ausencia, Dominika Paleta regresa a las pantallas con un protagónico.

"Mi personaje es Bernarda, la esposa de un periodista que está en su mejor momento, muy reconocido, español-mexicano. Vivimos en México y somos una familia perfecta en todos los sentidos. Es una mujer muy independiente, que tiene un negocio, que tiene salud, una buena posición. Sin embargo, llega un momento que todo se fragmenta y ahí se pone a prueba su condición humana", comentó Dominika en un encuentro con la prensa.

La actriz nacida en Cracovia, Polonia, explicó que al leer el guion de esta serie, se sintió atraída por la historia y temática realista de la que trata. "Algo que me gusta mucho tanto del personaje como de este proyecto es que no hay villanos, no hay buenos ni malos", mencionó la hermana mayor de Ludwika Paleta.

Dominika Paleta protagonizará la serie "Horario estelar".

"Hay personas muy humanas y frágiles, y es esta lección en donde cada uno de nosotros buscamos como reflejar esos personajes porque nunca sabes de qué va la vida, no sabes en qué momento tienes un accidente, en qué momento pierdes lo más valioso, ya sea la salud, tu pareja y se te mueve el piso. Entonces, la serie es muy real en ese aspecto", mencionó la actriz.

Asimismo, ante la incursión de su sobrino Nicolás al mundo del espectáculo, Dominika Paleta aclaró que, si bien le brinda todo su apoyo para esta incipiente etapa como cantante y actor, prefiere no darle ningún consejo.