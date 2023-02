Carlos Villagrán revela nuevos detalles de su romance con Florinda Meza

El cómico mexicano Carlos Villagrán, quien en la exitosa serie “El Chavo del 8” dio vida a “Quico” ha causado controversia en redes sociales al reiterar que sí tuvo un romance con Florinda Meza, actriz que interpretó a “Doña Florinda” en la misma comedia infantil. Y es que el actor reveló nuevos detalles de lo que fue su intensa relación con la ex esposa de “Chespirito”, luego de que ésta declarara hace unas semanas que nunca hubiera salido con su ex compañero porque no lo consideraba una persona inteligente como lo era Roberto Gómez Bolaños.

“De ese no voy a hablar (Carlos Villagrán), principalmente porque tú conociste a Roberto, un hombre muy inteligente, entonces ¿me imaginas a mí con un pend…?” expresó Florinda Meza durante una reciente entrevista con la periodista Adela Micha.

Florinda Meza negó haber tenido un amorío con su ex compañero de elenco, Carlos Villagrán.

Carlos Villagrán asegura que Florinda Meza y él tuvieron un romance

Luego de estas declaraciones realizadas por Florinda Meza, Carlos Villagrán convocó a una conferencia de prensa en California para hablar sobre su “gira de despedida”, y al ser cuestionado por la relación entre él y la actriz, reafirmó que sí tuvieron un romance pero que no fueron novios, e incluso aclaró que era la viuda de “Chespirito” quien lo buscaba.

Carlos Villagrán aseguró que era Florinda Meza quien lo buscaba.

“No fue ni noviazgo, fue una cosa así que sucedió, la gente me preguntaba ‘¿es verdad que usted anduvo con Doña Florinda?’ y yo les contaba la verdad, dije que no, Doña Florinda anduvo conmigo, la gente no lo acepta porque es muy difícil que lo crean, pero así fue, me invitaba a su casa y todo ese tipo de cosas, por eso yo creo que es lo que no quiere hablar ella, que ella anduvo con Carlos Villagrán no yo anduve con ella”, expresó el cómico.

Asimismo, Villagrán señaló que Roberto Gómez Bolaños se había enterado del romance que tuvieron él y Florinda Meza, pero por obvias razones, no podía contar lo que conversaron los dos cómicos. De la misma manera, “Quico” aseguró que lo que pasó con su ex compañera de elenco no fue nada extraordinario.

“Claro, esto no se puede corroborar porque Roberto está muerto, pero les digo que eso pasó y cosas suceden, nada del otro mundo, pero así fue” finalizó Carlos Villagrán.