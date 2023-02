Gerard Piqué confesó qué le hace Clara Chía Martí cuando salen de compras

Gerard Piqué ha sido uno de los grandes protagonistas del mundo del espectáculo internacional durante los últimos meses. Su ruptura y divorcio con Shakira, las constantes infidelidades y la llegada de Clara Chía Martí han sido los grandes focos del exfutbolista en este tiempo.

Los escándalos que rodearon la vida de Piqué se acrecentaron durante el último tiempo, más aún después de que a principios de este año la colombiana decida lanzar un picantísimo tema contra el ex Barcelona. Sin dudas, su vida ha estado envuelta en el círculo mediático.

Pero en las últimas horas, a modo de descomprimir un poco el drama y los infinitos rumores que giran alrededor suyo, el español dejó una anécdota hilarante sobre cómo reacciona Clara cada vez que salen de compras.

Todo surgió luego de que Gerard se mostrara con un particular outfit en un directo de Twitch de la Kings League y, cuando le consultaron por su look, reveló que se lo eligió su novia.

Fue Ibai quien se mostró muy interesado en el look de su amigo y no paró de hacer preguntas al respecto: "¿Ves revistas de moda para actualizarte o no? Por curiosidad, ¿ves lo que está de moda o no?".

“La verdad es que voy con mi novia a la tienda y me lo compra ella... ¿Sabes? Soy una marioneta”, dijo entre risas Piqué. A continuación se justificó: “Aquí cada uno es libre de vestirse cómo quiera”.

Gerard Piqué confesó que Clara Chía Martí es quien le elige la ropa que debe usar.

Ante esto, Ibai siguió la broma pero lejos de cargar a su compañero decidió hacerle un mimo: "Una marioneta como nosotros de ti", dijo, apuntando a que todos son empleados y trabajan para el exfutbolista en la Kings League.

De alguna forma, varios medios también asociaron esta particular situación con el apodo que le habría dado el círculo íntimo de Piqué a Martí, que era el mismo que tenía Shakira. Nos referimos al sobrenombre de 'La Patrona', referido al control que tiene la novia del defensor sobre sus acciones.