De cuánto es el patrimonio de Reese Witherspoon, la protagonista de 'Legalmente rubia'

Reese Witherspoon comenzó a consolidar su carrera dentro de Hollywood a finales de los '90, luego de conseguir una serie de éxitos de taquilla que han sido asombrosos. Desde muy joven, logró ser una mina de oro para cualquier producción cinematográfica.

Witherspoon es considerada una de las actrices más talentosas. Además de sus múltiples reconocimientos, recordando que ganó un Oscar en 2005 por su trabajo en Walk the line, en 2021 fue declarada la actriz más rica del mundo.

Reese Witherspoon se hizo reconocida con su papel en 'Legalmente rubia'.

Lo cierto es que este nombramiento por parte de la revista Forbes no solamente se da por su trabajo delante de las cámaras, sino también por saber combinar dicha carrera artística con su inteligencia para realizar inversiones.

Reese e afianzó en la industria con su papel como Elle Woods en el aclamado film 'Legalmente rubia' de 2001, sin dudas de los más recordados de su carrera. Ese fue el disparador inicial para su fortuna, con una película que recaudó casi 142 millones de dólares.

A este gran éxito le siguieron otras dos piezas reconocidas: 'Navidad sin los Suegros' de 2008 que recaudó 157 millones; y 'Sing: ¡Ven y canta!' de 2016 que recolectó una cifra de 634 millones a nivel mundial.

Esos son los picos más altos, aunque también hay que tener en cuenta que a partir de 2007 Reese comenzó a tener ganancias de 15 a 20 millones por película, rodando cerca de dos decenas de films desde entonces.

'Sing' de 2016, otra de las películas por las cuales Reese Witherspoon facturó millones.

Pero hay más, en 2016 fundó la productora Hello Sunshine, de donde surgieron películas como 'Pequeñas Grandes Mentirosas' y 'Little Fires Everywhere'. En agosto de 2021 vendió parte de la productora por 900 millones, reteniendo un 18%, recaudando 120 millones neto por la venta de sus acciones.

Otro dato es que hace un tiempo Witherspoon firmó un contrato de 5 años por 30 millones de dólares con la empresa de cosméticos Avon; desarrolló su club de libros (Reese’s Book Club); y es dueña de la línea de ropa Draper James. Además, trabaja en la serie de Apple TV 'The Morning Show' junto a Jennifer Aniston, donde se dice que percibe un salario de 1.2 millones por episodio. En 2021, Reese Witherspoon se convirtió en la actriz más rica del mundo según Forbes.

En una reciente entrevista con la BBC, Reese contó que está interesada en comenzar a invertir en equipos de fútbol de la Premier League de Inglaterra, específicamente el club Arsenal, del cual su familia es fan. Si no lo logra, podría llevar todo ese dinero al PSG de Francia, equipo de Lionel Messi y compañía.

Es por este último motivo que durante todos estos últimos meses ha puesto a la venta varias de sus mansiones y casas, ya que también se convirtió en una experta en bienes raíces con el paso de los años. Sin dudas, quiere hacer una fuerte apuesta en el fútbol. Multitalentosa y llena de ideas, Reese Witherspoon no sólo se destaca en la actuación.

¿El resumen final? Actualmente, a los 46 años y manteniéndonos con Forbes como fuente, Witherspoon cuenta con un patrimonio superior a los 400 millones de dólares.