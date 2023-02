Qué hizo Megan Fox ante los rumores de infidelidad por parte de Machine Gun Kelly

Megan Fox se encuentra en el ojo de la tormenta y de todos los portales de espectáculos, después de haber trascendido la versión de que su novio, Machine Gun Kelly, le habría sido infiel. Esto alimenta todas las versiones que giran alrededor de la pareja, más allá de que ninguno de los dos se expresó oficialmente al respecto.

Con 36 años, Fox parece haber dado un golpe sobre la mesa y borró su cuenta de Instagram durante la tarde de este domingo, en medio de las especulaciones de ruptura.

Megan Fox y Machine Gun Kelly habían anunciado su compromiso de bodas hace un año.

Según cuentan diferentes versiones, Machine Gun habría engañado a la celebridad con la guitarrista Sophie Lloyd, de 26 años y originaria de Londres, quien desde hace algún tiempo forma parte del equipo de músicos del cantante.

Antes de cerrar su cuenta, Fox había hecho un posteo en el que dejó muchas dudas y pocas certezas sobre su situación: “Puedes saborear la deshonestidad / está en tu aliento”, escribió, utilizando una frase del álbum Lemonade de Beyoncé de 2016.

En la sección de comentarios de la publicación que lanzó la modelo, un seguidor suyo llamado @false_shadows_ sugirió que Kelly, de 32 años, le fue infiel y le comentó: “Probablemente se puso con Sophie”.

Picante, fiel a su estilo y con su particular lengua sin filtros, Megan no estuvo ajena a dicho comentario y le respondió al usuario con un picante: “Tal vez me encontré con Sophie” junto con un emoji de fueguito.

El posteo de Megan Fox, con un particular ida y vuelta ante sus seguidores.

La actriz y el cantante habían anunciado su casamiento en febrero del año pasado. De hecho ya estaban rediseñando la casa del cantante en la que tenían pronosticado irse a vivir juntos después de la boda. Sin embargo, todo esto parecería haberse freezado con este escándalo.

Luego de este inesperado intercambio en redes, Fox decidió cerrar su cuenta en la red social e impedir que se la encuentre públicamente. Habrá que ver cuál será el próximo paso a seguir de la celebridad.