Las impactantes cirugías plásticas que se realizó Niurka Marcos

Desde que apareció por primera vez en la pequeña pantalla, Niurka Marcos sorprendió a todo el mundo con su extravagante forma de ser. Aunque ya contaba con una belleza natural, la estrella no dudó en pasar por el quirófano para hacerse algunos cambios y retoques.

Después de varios años y de tantos rumores dando vuelta, la vedette se animó a hablar de todas las cirugías plásticas que se realizó con el objetivo de lucir siempre joven. A continuación, te detallamos algunas de ellas. ¡Te vas a sorprender!

La estrella estuvo presente en el canal de YouTube de Yordi Rosado, donde hablaron sobre su vida privada y principalmente sobre los diferentes retoques estéticos que se realizó con el paso de los años. De esta manera, hizo hincapié en el rejuvenecimiento vaginal que llevó a cabo hace siete años atrás.

“Este pellejito que ves aquí, me lo regaló la sabiduría. Esta patitas de gallo que tengo acá, también me lo dio la sabiduría que tengo, además me regaló esta belleza con 55 años. Lo más importante es que me dio el privilegio de yo poder reparar solo lo que yo elija”, arrancó diciendo la vedette.

Aunque en algunas oportunidades se refirió a su rejuvenecimiento vaginal, ahora Niurka Marcos decidió compartir detalles más impactantes y reveladores. “Yo elegí reparar la ‘chochita’ porque la verdad se puso bien fea“, explicó.

Al parecer, se encuentra feliz con el resultado que obtuvo: “Me la dejé quinceañera. Tantos años dándole fuerte para que esta a estas alturas ‘regrese pa’ atrás’ (Vaginoplastia), no que pereza. Nada más fue el rostro (Labioplastia)”.

En la misma línea, explicó que su descontento existía hace años y que le daba vergüenza: “Un día me miré y dije ‘no mam*s estás de la chingad*. Si le presento eso a un galán, pues no. Yo siempre me he comunicado con mi chochita y eso fue como hace 7 años, pero sigue idéntica”.

Niurka Marcos, luciendo más sensual que nunca.

Pese a que esta es su cirugía plástica más polémica, la realidad es que Niurka Marcos se realizó otros retoques estéticos. En dicha entrevista, la actriz de La fea más bella reveló que también se incrementó su busto en más de una ocasión. Tomó esta decisión porque sentía que sus senos no eran suficientemente “grandes“ como ella quería.

En otras ocasiones, también asistió al quirófano para reducirlos. Aparentemente, los cambios surgen en base a sus “necesidades“ del momento. “Primero me puse para tener, porque tenía como dos huevos, pero fritos. Después me puse porque llegué a la farándula y me lo agrande pues para tener y presumir en el escote y luego fue para coquetear”, agregó.