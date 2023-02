La leyenda de Rocky y el campeón de boxeo Canelo juntos en el Super Bowl

El Super Bowl LVII fue el escenario perfecto para la presencia de grandes celebridades, deportistas y series de televisión. Serena Williams, el boxeador Canelo Álvarez, los actores Sylvester Stallone, Ben Stiller y Will Ferrell y la serie Breaking Bad, fueron parte de los anuncios durante el partido que coronó a los Kansas City Chiefs como campeones contra los Philadelphia Eagles (38-35).

El Super Bowl sigue rompiendo récords en cuanto a gasto publicitario, con marcas pagando hasta 7 millones de dólares por anuncios de 30 segundos durante el partido, una cantidad casi medio millón de dólares mayor a la del promedio del año anterior.

Además de los anuncios, se presentaron adelantos de películas que se estrenarán próximamente, como Fast X, Air y The Flash. Serena Williams, Alex Morgan y Canelo Álvarez dejaron su tenis, fútbol y boxeo para promocionar la cerveza Michelob Ultra, mientras que Stallone y sus hijas promovieron la plataforma de streaming Paramount Plus. Will Ferrell se unió a General Motors y Netflix para promocionar los coches eléctricos. Lo cierto es que Canelo y el protagonista de Rocky Balboa estuvieron juntos en mismo spot.

Los M&Ms se convirtieron en Ma&Yas con la participación de Maya Rudolph y Anna Faris promovió los aguacates mexicanos, de los cuales Jalisco exportó más de 10.000 toneladas a Estados Unidos para satisfacer la demanda durante el Super Bowl. Bryan Cranston y Aaron Paul, de Breaking Bad, presentaron los PopCorners para Pepsi, mientras que Alicia Silverstone y Melissa McCarthy también hicieron su aparición en los anuncios de Rakuten y Booking.com respectivamente.

Las estrellas de la música, incluyendo a Ozzy Osbourne, Paul Stanley y Gary Clark Jr, se unieron a la empresa de recursos humanos Workday, mientras que Bradley Cooper y su madre promovieron T-Mobile y Ben Stiller volvió a interpretar a su personaje de Zoolander para Pepsi. Los Kansas City Chiefs lograron su segundo Super Bowl en cuatro años.