Gaby Espino y la pesadilla que vivió en el aeropuerto: “lloré de impotencia”

La actriz venezolana Gaby Espino se encuentra grabando en México su nueva serie, y ayer domingo fue el cumpleaños número 11 de su hijo Nickolas, por lo que había decido tomarse el fin de semana y viajar a Miami para pasar ese día tan especial junto a él.

Al llegar al aeropuerto, Gaby se llevó la sorpresa que el vuelo que tenía previsto tomar tenía varias horas de retraso. Buscando una segunda opción, consiguió otro avión que la pueda llevar a su destino, sin embargo, éste tampoco pudo volar.

Una serie de hechos inesperados en el aeropuerto puso nerviosa a Gaby Espino.

Esta cadena de hechos inesperados puso nerviosa a Espino, quien en un momento pensó que no llegaría al festejo de cumpleaños de su pequeño hijo. "Les juro que lloré de la impotencia", explicó Gaby a través de sus redes sociales estando todavía en el aeropuerto.

Gaby Espino viajó a Miami para festejar el cumpleaños de su hijo Nickolas.

Gaby, quien ya tiene que volver hoy lunes a México para terminar el rodaje de la producción en la que está participando, se refirió a como reaccionó ante estos imprevistos que le tocó vivir. "Hay cosas que no podemos controlar, lo único que podemos controlar es cómo reaccionamos. Lloré en el momento porque me dio ansiedad, me dio desesperación de no poder llegar, pero respiré, y ya, no puedo hacer nada, llamé a mi hijo y le conté", expresó la venezolana.

La protagonista de “Santa diabla” también compartió lo que su hijo Nickolas le dijo mientras esperaba que arreglaran el desperfecto que tenía el avión para subirse en él y volar a Miami para su cumpleaños. "No, no te montes en un avión que está mal y están arreglando, ¿y si no lo arreglan bien?", le dijo preocupado su hijo.

Lo cierto es que Gaby Espino llegó a Miami el sábado muy tarde, pero afortunadamente estuvo justo a tiempo en su casa para organizarle una fiesta de ensueño a su pequeño hijo Nickolas, con quien compartió ese día tan especial.