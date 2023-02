Participante de “La Casa de los Famosos 3” abandona sorpresivamente la competencia

Con los amoríos que está despertando el presentador mexicano Arturo Carmona y las divertidas anécdotas contadas por el diseñador cubano Osmel Sousa, “La Casa de los Famosos 3” se está poniendo cada vez más entretenido e interesante. Ahora, se suma un sorpresivo hecho que va a dar que hablar.

Este viernes pasado, uno de los participantes dio a conocer a sus compañeros y a la audiencia que decidió abandonar la competencia. "Amigos míos, compañeros de La casa de los famosos, los voy a extrañar mucho. Los envío este mensaje para decirles que no voy a poder continuar con ustedes", dijo desde otra sala de la casa apartada del resto de los integrantes.

Aristeo Cázares fue el campeón del "Exatlón México".

Sus compañeros tomaron con sorpresa y a la vez tristeza, la decisión tomada por este participante que no profundizó en los motivos que lo llevó a retirarse del show.

Se trata del ex campeón del reality “Exatlón México” Aristeo Cázares, quien sin dar muchos detalles sobre su repentina partida, dio algunas pistas del porqué se retira de “La Casa de los Famosos 3” tan inesperadamente. "Hay razones personales por las que no puedo continuar en la competencia. Les voy a extrañar a todos con sus ocurrencias. Los quiero, no puedo continuar, las razones son personales", explicó el deportista.

Asimismo, agradeció por los momentos vivido en “la casa” y les deseó a sus compañeros suerte para lo que resta de la competencia. "Espero que les vaya increíble y que lo sigan disfrutando. No se lo tomen personal", finalizó.

El motivo del alejamiento de Aristeo Cázares podría ser algún problema legal con TV Azteca.

El resto de los participantes, que escuchaban atentamente la emotiva despedida, reaccionaron con aplausos, lágrimas y gritos de apoyo para Cázares.

Por su parte, el conductor del reality show Héctor Sandarti, aclaró un poco más sobre la decisión que tomó Aristeo Cázares. "Él está bien, son razones personales que él tuvo que resolver y, muy importante, nada tiene que ver con su familia ni con él, todos están bien", señaló.

Las especulaciones por el abandono de Aristeo apuntan a que se trataría de un asunto legal con TV Azteca, televisora que produjo “Exatlón México”, aunque esta versión no ha sido confirmada por ninguna de las partes.