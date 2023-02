La razón por la que Anuel AA se separa de Yailín en pleno embarazo

Después de compartir varios años de pareja con Karol G, Anuel AA volvió a encontrar el amor en los brazos de Yailín. En las redes sociales y en diferentes eventos, la pareja se mostraba muy unida y parecía que estaban muy felices de la historia de amor que estaban compartiendo. Sin embargo, todo llegó a su fin.

El cantante confirmó que se encuentra soltero, ya que con su pareja decidieron tomar caminos separados. Esta noticia generó un gran revuelo en las redes sociales, debido a que el año pasado confirmaron que estaban esperando a su primer bebé juntos.

A través de su perfil de Instagram, el cantante de género urbano decidió realizar un Live Stream. El objetivo de dicho video era comunicarle a sus fanáticos que ya no se encuentra en pareja con Yailín La Más Viral, a pesar de que ambos estén esperando una hija juntos.

“Yailín y yo ya no estamos juntos por cosas de la vida… Es triste que esté embarazada y podemos estar juntos ahora mismo teniendo una familia bajo un mismo techo, pero por cosas de la vida, no estamos juntos”, comentó Anuel AA mientras miraba a la cámara, y se guardaba para él las razones por las cuales se separaron.

Pese a que el matrimonio entre ambos no funcionó, el intérprete se mostró muy compañero de su ex pareja y de la futura madre de Cattleya. De esta manera, le pidió a sus fanáticos que continúen apoyando a Yailin en su carrera musical y reveló que es una mujer de “buen corazón“, la cual siempre “da todo por su familia“.

La estrella recordó los inicios de su relación amorosa, cuando el público y la prensa no dejaba tranquila a la muchacha. En aquel entonces, los usuarios de las redes sociales la criticaban constantemente y le pedían al puertorriqueño que la dejara para regresar con Karol G. Sin embargo, al cantante poco le importó lo que decían de su esposa y siempre se mantuvo a su lado.

Anuel AA y Yailín cuando aún eran pareja

“Yailin es la madre de mi hija, no estoy con ella, pero es la madre de mi hija y desde el principio dijeron 70 mil cosas de ella; la pisotearon y todo tratando de dañarle el nombre, pero eso a mí no me importó. Yo la conocí a ella y mi relación era directo con ella”, declaró la estrella.

Mientras espera a su hija y afronta el divorcio con Yailín, Anuel AA también le hace frente a los rumores de embarazo de otra joven. Se trata de Melissa Vallecilla, una colombiana de 28 años que hace unos meses aseguró estar embarazada de una niña que sería también hija del artista.

“Todo el mundo quiere un hijo de AA, si tengo dinero claro que lo van a querer y más porque han visto como yo trato cuando me enamoro de verdad”, comentó el intérprete sobre el rumor. “Si yo tengo una hija va a vivir como una reina porque el papá es un rey, pero si te crees que vas a montar una película para hacerte famosa o para sacarme millones, que era el plan, te chocaste contra la pared porque eso es un disparate, la que va a ser millonaria es la niña”.