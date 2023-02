Karina Banda y un delicado momento personal: “está muy enfermito”

La conductora mexicana Karina Banda está pasando por uno de los momentos más importantes de su carrera profesional. Y es que la esposa de Carlos Ponce ha compartido a través de sus redes sociales que se encuentra en Argentina embarcada en un proyecto para Univision, con el que según sus propias palabras “está cumpliendo el sueño de toda su vida”.

Es así que en los últimos días, la presentadora se ha mantenido interactuado con sus seguidores a través de transmisiones en vivo y publicaciones, donde va contando lo que se puede acerca del trabajo que realizará durante dos meses y medio en el país del astro de fútbol Lionel Messi.

Por cuestiones profesionales, Karina Banda y Carlos Ponce estarán separados durante dos meses y medios.

Sin embargo, en uno de sus últimos vivos, y a pesar de que su vida profesional está brindándole tantas satisfacciones, Karina no pudo evitar mostrarse triste por el delicado momento personal por el que está atravesando, y eso que le está haciendo doler el corazón lo compartió con sus seguidores.

Y es que uno de sus fans le mandó un saludo desde Monterrey, inmediatamente contestó emocionada y confesó el motivo por el cual quisiera regresar a su país aunque sea por dos o tres semanas.

Karina Banda está preocupada por la salud de su abuelito.

"Tengo unas ganas terribles de irme una temporada, estar con mi familia, justo antes de venir aquí me fui a Monterrey a visitar a mi abuelito que está muy enfermito. Todos los días le hablo por videollamada, pero ya se la pasa dormido, entonces ya no he podido saludarlo", dijo con tristeza.

Karina confía en que volverá a ver a su abuelito cuando termine con sus compromisos laborales en Argentina. "Yo confío en Dios en que voy a terminar este proyecto y voy a poder ir y verlo otra vez. No quiero decir que fui a despedirme porque sé que voy a volverlo a ver, pero sí, está muy enfermito", expresó Banda.

Por el ahora, para sobrellevar el delicado momento que le toca vivir con su abuelo, Karina está enfocada en el proyecto con el cual está cumpliendo el sueño de su vida. "Estoy tratando de concentrarme mucho en el proyecto y ser positiva y echarle muchas ganas porque quiero que mi abuelito esté muy orgulloso de mí", finalizó Banda.