Dayanara Torres reveló quien fue la imagen paterna de su hijo mayor mientras Marc Anthony estuvo ausente

La ex reina de belleza Dayanara Torres está atravesando por su mejor momento tanto en el plano personal como el profesional. La modelo se ha convertido en una de las grandes figuras latinas que hoy se destacan en la conducción del programa “El gordo y la flaca”. Por otra parte, la ex de Marc Anthony, viajará a Filipinas por unas semanas para grabar una película.

Es sabido que Dayanara Torres es muy activa en las redes sociales donde acumula más de un millón y medio de seguidores, con quienes comparte cuestiones de su vida cotidiana, así como también de algunos proyectos que lleva a delante. Igualmente, la modelo siempre ha sido muy abierta con la prensa, y siempre que fue cuestionada accedió a hablar de sus hijos Christian y Ryan Muñiz, que nacieron como fruto de su relación con el cantante Marc Anthony.

Dayanara Torres y su hijo mayor Chris Muñiz.

Hace unos días, Chris, su hijo mayor que vive en Nueva York con su novia Kylie Marco, cumplió 23 años y Dayanara Torres dio algunos detalles del festejo. "Lo celebramos en casa de mi novio Marcelo. Invitamos a la familia, su novia Kylie que es una dulzura, mi Ryan y su novia. Sus primos Santi y Andrea, sus padres, mi hermana Jinny que es su madrina y su esposo José que desde pequeño ha sido como su figura paterna”, expresó la conductora.

El cuñado de Dayanara Torres fue la imagen paterna para Chris Muñiz mientras Marc Anthony estuvo ausente.

Hoy en día la relación entre Dayanara y Marc se encuentra en buenos términos. De hecho, sus hijos Chris y Ryan asistieron al casamiento de su padre con la modelo paraguaya Nadia Ferreira. Sin embargo, fueron varios los años que el cantante puertorriqueño estuvo ausente y fue el cuñado de Torres quien adoptó el rol de figura paterna. “La celebración fue exactamente como la soñé. Llena de amor, alegría, risas, de nuestra cultura, música, y nuestra comida”, agregó la modelo sobre el cumpleaños de su hijo mayor.

Con respecto a la relación de su hijo Chris y su novia Kylie, Dayanara Torres está muy contenta ya que es sana,y no quisiera que pasen por lo mismo que atravesó ella con Marc Anthony. “Estoy muy contenta. De hecho, nunca lo he dicho a nadie, pero era una de las cosas que en mis súplicas y mis rezos siempre pedía que a Cristian le llegara el amor perfecto, porque es tu hijo y tu no lo quieres ver sufrir”, concluyó la modelo.