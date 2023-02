Cuáles son las joyas body chain que usa Mia Khalifa

Hay tendencias que vienen y van, que van y vienen, que se quedan para siempre y otras que mejor no recordar. En la moda siempre pasa, y el más claro ejemplo es el revival noventoso que se viene viendo en los últimos años, pero también hay algunas cositas de los primeros momentos del 2000 que vuelven a aparecer. Y Mia Khalifa es la modelo de lujo para una de ellas.

La influencer libanesa, ex actriz de producciones para adultos, es quien lleva la bandera de un accesorio que puede usarse en cualquier situación y con cualquier atuendo. Además, lo muestra con el cuerpo y la actitud que la hizo famosa.

Se trata del body chain, y consiste en usar cadenas que recorran el cuerpo de la manera más visible. Mia las usa para todas sus producciones fotográficas, hay sean profesionales o en sus selfies para las redes sociales, volviéndolas parte de la nueva imagen que quiere mostrar.

Ya sea en un microbikini, ropa de entrecasa, vestida de gala o con lencería, el body chain está presente en todos los atuendos de la joven que acaba de cumplir 30 años. Hace poco, publicó en su cuenta de Instagram unas fotos donde se la notaba desnuda y apenas cubierta por una toalla en un hotel de Los Angeles, pero lo que no faltó fue el body chain dándole brillo a su silueta.

También, en otro posteo, posó con un traje de baño de dos piezas pequeñas, que hacían énfasis en marcar su escote, y el body chain también estaba presente allí. Definitivamente, este accesorio se volvió parte de su marca personal.

Según Mia, toda su colección de cadenitas corporales está bañada en oro de 18 kilates, y las combina según el outfit que lucirá, ya sea para algún evento, para ir a la playa, o simplemente para andar durante el día.

Si bien no es la única que luce esta tendencia, ya no hay foto en la que no salga con un body chain, incorporándolo en su vida diaria, tal y como lo hacían las adolescentes en los 2000, combinándolos con tops y pantalones de tiro bajo, la recordada moda Y2K.

De más está decir que la despampanante figura de Mia Khalifa llama la atención, y más aún conociendo su pasado en la industria XXX. Ahora es ella quien trata de tomar las riendas de su imagen y hacer de su cuerpo su propio emporio, y se puede asegurar que el body chain formará parte de ello.