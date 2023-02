Ricardo Montaner es el patriarca de una de las dinastías artísticas más importantes de Latinoamérica, que tiene en sus filas a Mau, Ricky y Evaluna, quienes sin lugar a dudas han nacido para triunfar. Y es que al igual que su padre, desde que comenzaron su carrera profesional se han sabido destacar y trascender en la competitiva industria del entretenimiento. Sin embargo, también han incursionado en otros rubros que no sea la música, pero con el mismo éxito.

Así es que el clan liderado por el compositor, tiene su propio reality show “Los Montaner”, y además, con frecuencia son contratados como jurados en programas musicales y son invitados a distintas producciones televisivas. Sumado a esto, Ricardo ha incursionado con gran éxito en el ámbito gastronómico montando un exclusivo restaurante en Miami.

Así es el exclusivo restaurante de Ricardo Montaner en Miami

No todos los negocios que emprendió Ricardo Montaner terminaron de la mejor manera. Es el caso de la empresa discográfica que abrió hace algunos años llamada “Hecho a mano”, que llegó a tener en su catálogo a 14 artistas latinos, pero que lamentablemente la marcha de la firma no fue la deseada. Es así que el cantante argentino, que inició su carrera en Venezuela, decidió cerrar ese proyecto en el año 2003.

"Café Ragazzi" es el nombre del exclusivo restaurante de Ricardo Montaner.

Pero, como un tropezón no es caída, Ricardo no se dio por vencido e inició otro emprendimiento, que no tenía nada que ver con la música. En la ciudad de Miami, donde reside el padre de Evaluna, abrió un restaurante llamado “Café Ragazzi”, que desde su apertura le ha dado muchas satisfacciones al jefe de la dinastía Montaner.

El restaurante de Ricardo Montaner ofrece una variada carta, pero cuenta con ciertos lujos y platos exclusivos, donde la especialidad de la casa son las comidas italianas, las favoritas del intérprete de “Me va a extrañar”. Completando las opciones que tiene “Café Ragazzi” se encuentren las pizzas de autor, pastas sofisticadas, antipasto y una amplia gama de bebidas especiales.