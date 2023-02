Según ex empleada, Thalía y Tommy Mottola ya no duermen juntos

Hace unos días surgieron rumores en torno al matrimonio de Thalía y Tommy Mottola que apuntan a que el productor musical le habría sido infiel a su esposa con la cantante peruana Leslie Shaw, quien asegura no conocer al empresario discográfico, aunque haya trabajado junto a la intérprete de “Amor a la mexicana”.

Lo cierto es que, aunque la artista peruana haya negado la supuesta relación que la une con Mottola, la pareja no se ha pronunciado aún al respecto, y es más, siguen activos en sus respectivas redes sociales mostrando sus rutinas diarias.

Tommy Mottola habría tenido un supuesto romance con la artista peruana Leslie Shaw.

Thalía y Tommy Mottola ya no duermen juntos

La supuesta infidelidad de Tommy ha generado una gran cantidad de especulaciones sobre una crisis matrimonial que va en aumento día a día. Ahora, se ha sumado una nueva declaración de una ex empleada de la pareja que afirma que Thalía y Mottola ya no duermen juntos.

En el programa “Chisme No Like”, sus conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain revelaron lo que parecía ser el secreto mejor guardado de la cantante y el productor.

Según un ex empleada, Thalía y Tommy Mottola no duermen juntos desde que se casaron.

La mujer que era la niñera de sus hijos, reveló que hace 22 años la pareja de celebridades no duermen juntos. “No hubo final feliz, no vivieron felices para siempre. Estamos en condiciones de confirmar después de 22 años de esa lujuriosa boda de cuentos de hadas, donde se casó Thalía con el hombre más rico de la industria, que Thalía y Tommy Mottola nunca durmieron juntos”, dijo Ceriani.

La niñera no quiso firmar un acuerdo de confidencialidad redactado por Yolanda, la fallecida madre de la artista. "No pueden decir que Thalía en la semana repite la ropa, no pueden decir si se baña o no se baña, aunque no se baña”, reveló Javier.

Asimismo, la niñera detalló que desde que se casaron Thalía y Mottola nunca durmieron en la misma habitación, y aseguró que esto lo sabe su círculo más cercano. “Tommy Mottola tiene un baño regular, una cama regular, Thalía duerme sola con sus hijos, Thalía no duerme con su esposo, nunca lo ha hecho”, expresaron los conductores de “Chisme No Like”.