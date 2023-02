Por no reconocer a su hija, Melissa Vallecilla llama “animal” a Anuel AA

En una reciente transmisión en vivo a través de sus redes sociales, Anuel AA reveló que, a pesar de estar embarazada, se separó de su esposa Yailin “la más viral”, y de pasó arremetió contra Melissa Vallecilla, quien asegura que su pequeña hija es del reguetonero, negando que haya tenido una relación sentimental o una bebé con ella. A todo esto, la modelo colombiana Melissa Vallecilla no se quedó callada y reaccionó a lo dicho por el artista puertorriqueño.

"No tengo un caraj… que esconder. Si yo tengo una hija yo la voy a cuidar y va a vivir como una reina porque papi es un rey. Pero si tú crees que tú vas a montar una película bien cabron… para hacerte famosa o si el plan era sacarme millones; si ese era el plan, chocaste contra la pared tú misma porque ese tiro te salió por la culata", señaló Anuel AA.

Anuel AA reveló que se separó de Yailin.

Vallecilla utilizó sus redes sociales para responderle al supuesto padre de su pequeña hija. "¿Por qué no salís a hablar las porquerías que has hecho y querés venir a limpiarte conmigo hablando tanta mentira? ¿Disque no supiste más de mí? ¿Que a mí me salió el tiro por la culata? Al que le va a salir es a vos cuando yo salga a explicar la porquería que sos vos. No te la vengas a dar de santo ni de buen padre pedazo de… (emoji de caca). El que está quieto se deja quieto, y vos ya me tentaste la boca", escribió enfurecida la colombiana.

Melissa Vallecilla asegura que su bebé es hija de Anuel AA.

Melissa Vallecilla, quien vive en Texas, asegura que su hija Gianella es fruto del romance a distancia que vivió con el cantante. "Lo que sos es un hablador. Solo un animal como vos sale a hablar mentiras así de la mamá de tu hija. ¿Por qué no salís a hablar de todas las porquerías que vos has hecho? ¡Porque ahí sí quedas bien pisoteado! Ahí tienen al muy real. ¿No disque yo estaba mintiendo? Todo el hate que tiraban, ¿dónde están los que decían que él no era capaz de negar a su sangre? Ahí tienen para que no se dejen engañar de porquerías", añadió la colombiana.

Ante estas impactantes declaraciones de Vallecilla, los seguidores de Anuel AA están pendientes de la respuesta que pueda llegar a dar el artista puertorriqueño.