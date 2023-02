La alarmante foto de Pablo Montero tras ser arrestado por una discusión en un restaurante

Hace unos días el cantante Pablo Montero fue denunciado por abuso en el Estado mexicano de Chiapas, caso que está siendo investigado en estos momentos por la Fiscalía General. Ahora, el también actor vuelve a estar en el ojo del huracán luego de que se filtrara una fotografía que aparentemente fue tomada luego de su arresto, cuando en enero de 2023, causara destrozos en un restaurante.

De acuerdo a lo reportado por Univision, y según lo relatado por testigos, Pablo Montero había llegado a un restaurante ubicado en Puerto Aventuras, Quintana Roo, con una actitud prepotente, razón por la cual, los empleados del lugar le solicitaron que se retire. Sin embargo, el artista se negó a hacerlo y golpeó al encargado, además de ocasionar destrozos en un evidente estado de ebriedad.

Los escándalos de Pablo Montero parecen no tener fin.

En este sentido, el periodista experto en seguridad y justicia, Miguel Aquino, utilizó sus redes sociales para compartir una foto de Montero donde se lo ve desarreglado y con la camisa abierta. "El 18 de enero en Puerto Aventuras fue detenido aparentemente durante unas horas el cantante Pablo Montero, de acuerdo con algunos testigos fue enviado a los separos por hacer desmanes y golpear al gerente del restaurante The Pub", tuiteó Aquino sin dar más detalles sobre la detención del actor.

Por otro lado, el jueves pasado jueves 9 de febrero, Pablo Montero brindó una entrevista telefónica para el programa mexicano “Hoy” refiriéndose sobre la denuncia de abuso realizada por dos chicas menores de edad en su contra, en donde desmintió las acusaciones y negó que haya una orden de arresto hacia su persona.

La inquietante foto de Pablo Montero luego de ser arrestado en el mes de enero pasado.

"Puras tonterías, es la verdad lo que dice ahí en esa portada son puras mentiras porque como le contaba hace un momento la fiscalía lo desmiente. Yo nunca, jamás he tenido contacto con esa persona. Jamás he ofrecido dinero ni a ella ni a nadie, no tengo por qué hacerlo porque no tengo nada que temer", expresó el artista.

Asimismo, Pablo Montero emitió un comunicado reiterando su inocencia, donde remarcó que no está prófugo de la justicia y que está dispuesto a colaborar con las autoridades si es que es llamado en el marco de la investigación.