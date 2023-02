Galilea Montijo estalla contra las difamaciones en su contra: “hoy en día es muy fácil decir cualquier cosa”

Galilea Montijo es una de las figuras más populares de la industria del entretenimiento, quien a lo largo de su carrera supo superar varias polémicas en torno a su persona. Una de ellas fue cuando la señalaron por estar asociada al narco de México.

En noviembre de 2021, tras ser nombrada en el libro “Emma y las otras señoras del narco”, de Anabel Hernández, por supuestos nexos con miembros del crimen organizado, Galilea se había pronunciado ante esto, y en aquel momento advirtió que estaba cansada de ser blanco de tantas mentiras y acusaciones falsas en su contra.

En 2021, Galilea Montijo fue relacionada con el crimen organizado.

Ahora, en un nuevo pronunciamiento referido a ese caso, la conductora asegura que gracias a internet es muy fácil desacreditar a una figura pública. "Tener un micrófono, redes sociales es un arma de doble filo y lo que tú digas, por supuesto que repercute, para bien y para mal. Hoy en día, es muy fácil decir cualquier cosa a través de las redes sociales. Cualquiera puede tener un canal de televisión y no está controlado en cuestión legal, no está regulado, no hay manera, y eso se convierte en bolitas de nieve", dijo Galilea en un encuentro con la prensa.

Galilea Montijo asegura que las redes sociales son un arma de doble filo.

Asimismo, Montijo dijo sentirse tranquila porque también existen medios de comunicación que trabajan con informaciones reales y fidedignas, que se convierten en herramientas para que las celebridades puedas hablar de cualquier tema en general y aclarar determinadas situaciones. "Hay medios que, afortunadamente, investigan, preguntan y de primera mano saben lo que está pasando, lo que no está pasando y hacen su labor, y eso está increíble y se agradece", expresó la también actriz.

Hoy en día, Galilea Montijo está enfocada a su familia y a su carrera profesional, y prefiere no darle importancia a las polémicas que puedan darse en torno a su persona, de manera a mantener la tranquilidad y estabilidad emocional.