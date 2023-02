Las verdaderas razones por las que Jennifer Lopez y Marc Anthony se divorciaron

A pesar de que se divorciaron en 2014, Jennifer Lopez y Marc Anthony fueron una de las parejas más populares durante los años que estuvieron juntos, donde supieron conformar una familia con el nacimiento de sus hijos mellizos, Emme y Max.

Sin embargo, sorprendieron a todos cuando anunciaron su divorcio, aunque no dieron muchos detalles sobre la ruptura. Los rumores que corrieron en aquel momento apuntaban a que el cantante le había sido infiel a la “Diva del Bronx”, así como también que el puertorriqueño quería controlar su carrera artística y su rol de madre.

Jennifer Lopez y Marc Anthony comenzaron su relación en 2004, pero en 2011 anunciaron su separación.

El divorcio de JLo y Marc Anthony

Cuando ambos artistas se habían separado de sus respectivas parejas de ese entonces, JLo de Ben Affleck y Marc de Dayanara Torres, en 2004 los padres de Emme y Max comenzaron su relación sentimental. En 2008, nacieron los mellizos y la familia pasó los siguientes años disfrutando tanto del amor que reinaba en su núcleo como de los éxitos profesionales obtenidos por la pareja.

Lo cierto es que el 16 de julio de 2011, a través de un comunicado, la pareja sorprendió a todos sus fans al anunciar que habían decidido separarse, sin embargo, recién en 2014 oficializaron su divorcio.

Cabe destacar que durante su matrimonio, Jennifer Lopez habría tenido episodios de ansiedad y algunas crisis que afectaron su salud. Y es que, además de las especulaciones sobre la supuesta infidelidad de Marc, también se dijo que la actriz se terminó cansando ya que al cantante le gustaban la fiestas y pasar tiempo con sus amigos.

El divorcio entre ambas celebridades se oficializó en 2014.

Al darse cuenta que no le hacía bien estar a lado del salsero, JLo pidió el divorcio. “Cuando terminó mi matrimonio, no fue fácil encontrar el perdón. No era el sueño que esperaba y hubiera sido más fácil avivar las llamas del resentimiento, la decepción y la ira. Pero, Marc es el padre de mis hijos y eso nunca va a desaparecer. Entonces, tengo que trabajar para hacer las cosas bien. Y ese es, con mucho, el trabajo más duro que hago”, dijo Lopez en su momento a la revista “W”.

Esto dijo Jennifer Lopez sobre su divorcio

En su libro llamado "True Love", la actriz contó el momento exacto en el que supo que tenía que separarse de Marc Anthony. “Estaba sentada mientras me maquillaban y de repente sentí que el corazón se me salía del pecho y no podía respirar, empecé a sentir ansiedad. Me pregunté qué me pasaba y me dirigí a mi manager para decirle que algo estaba pasando porque sentía que me estaba volviendo loca”, escribió.

Jennifer Lopez y Marc Anthony tuvieron en común a sus mellizos Emme y Max.

“Mi madre también estaba allí y se acercó a mi lado. Era uno de esos momentos en los que estás asustado, pero no puedes gritar, miré a Benny y a mi madre y pronuncié aquellas palabras: no puedo seguir con Marc. Después rompí a llorar”, añadió.

Asimismo, en su documental “Halftime” de Netflix, Jennifer dio otros detalles sobre si divorcio con Marc Anthony. “Como artista, me perdí un poco sobre quién era intentando construir una vida perfecta, una vida familiar. Cuando mis hijos cumplieron 3 años, me divorcié, era una mamá soltera con dos hijos pequeños”, señaló López.

Hoy a casi 10 años de haberse divorciado, y cada uno casado con sus actuales parejas, la relación entre Jennifer Lopez y Marc Anthony está ligada a la crianza de los mellizos que tiene en común, Emme y Max.