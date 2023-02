Karina Banda responde a los que la critican por no tener hijos todavía

Sin lugar a dudas la presentadora mexicana Karina Banda y el cantante puertorriqueño Carlos Ponce, quienes se casaron el año pasado en una boda de ensueños, son considerados una de las parejas más queridas del medio, aunque la conductora de televisión ha sido criticada en más de una ocasión por no tener hijos todavía.

Fue así que durante esta semana que pasó, Karina respondió algunas preguntas a través de sus redes sociales, donde interactuó con sus más de un millón de seguidores mediante sus historias de Instagram. Uno de los cuestionamientos que no podía faltar fue la que le hizo uno de sus fans sobre la posibilidad de convertirse en madre. "¿Qué era lo que posteaste recientemente? Un bebé, trabajo nuevo, etc.?", escribió el usuario.

En este momento, Karina Banda está enfocada en su carrera profesional.

Ante esta pregunta, la conductora se tomó su tiempo para responder. "Yo sé que muchos quieren verme de mamá y nosotros también soñamos con ese momento, pero por ahora no es el momento", expresó Karina.

Asimismo, la esposa de Carlos Ponce dejó en claro que por ahora está enfocada en su carrera, que la ha llevado a mudarse a Argentina, donde residirá durante algunos meses. "Estoy cumpliendo uno de mis sueños profesionales, el más grande", confesó si profundizar sobre este nuevo proyecto.

Karina Banda estará alejada por un par de meses de su esposo Carlos Ponce debido a compromisos laborales en Argentina.

Por otro lado, un seguidor le preguntó si seguí formando parte del equipo de Univisión. "Aquí me tienen trabajando y estoy feliz de que me hayan dado esta gran oportunidad con la que tanto soñaba", respondió afirmativamente Karina Banda.

Hace unos días, Karina realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook donde reveló que estaba cumpliendo el sueño de toda su vida. "¡No les puedo decir mucho de lo que estoy haciendo! Les puedo decir que aquí voy a estar viviendo por dos meses y medio, estaba bien nerviosa, miren, se me pone la piel chinita, pensaba mucho en que me tenía que ir de mi casa, separarme de Carlos, de Bruno, de mi familia, dejar un ratito mi hogar para esta aventura que me tiene superemocionada, estoy, escuchen los que le voy a decir, estoy cumpliendo el sueño que tuve toda mi vida, con eso se los digo todo. El sueño que yo tenía de niña profesionalmente hablando lo estoy cumpliendo ahora", expresó con entusiasmo.