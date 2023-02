Esta es la advertencia que le hacía Andrés García a sus novias antes de comenzar la relación

Hoy en día el actor Andrés García se encuentra retirado y con graves problemas de salud, sin embargo, en su época supo ser uno de los galanes de telenovelas y películas más codiciados de México y Latinoamérica. Esta fama hizo que el protagonista de “Chanoc” tuviera varias parejas y se lo relacionara con alguna de las mujeres más bellas del mundo del espectáculo.

Durante su carrera, y gracias a su atractivo físico, el actor tuvo fama de mujeriego, incluso llegando a intimar con compañeras de trabajo, aunque muchas de ellas prefirieron no entrar en polémicas y mantenerse al margen de todos los rumores que corrían en torno a las relaciones que mantenía el galán. No obstante, García afirmó en su canal de YouTube, que siempre fue muy honesto con sus parejas ya que no dudaba en advertirles de una cosa a sus futuras novias.

Andrés García fue uno de los galanes más codiciados de su época.

La advertencia que le lanzaba Andrés García a sus futuras novias

Así es que algunas de las mujeres con las que estuvo el galán tomaban esta advertencia como un desafío, y buscando que el actor sentara cabeza, cosa que él mimo admitió nunca logró hacerlo. "Yo a todas las mujeres con las que he tenido relación, casados o no casados, yo siempre les decía cuando empezábamos la relación: 'te advierto que yo no soy fiel, me gustan todas las mujeres, si esperas que yo sea fiel vas a sufrir mucho'", aseguró Andrés García.

Según Andrés, la mayoría de las mujeres con las que estuvo le aseguraban que lo cambiarían, pero eso nunca ocurrió, ya que continuaba siendo mujeriego e infiel. "Eso del gusto por las mujeres no se quita, entonces mientras haya con quien, hay que darle para adelante", puntualizó el actor de 81 años.

Su protagónico en la película "Chanoc" lo lanzó a la fama.

Cabe recordar que Andrés García está atravesando por serios problemas de salud debido a su adicción al alcohol, por lo que padece de cirrosis, así como también el deterioro de su estado físico a causa de una aparatosa caída sufrida e mediados del año 2022, que lo llevó a hospitalizarse en varias ocasiones. A esto se suma la mala relación que el actor tiene con sus hijos, quien a pesar de que aseguran que están pendiente de su padre, el ex galán los acusa de haberlo abandonado e incluso dio a conocer que no serán parte de la jugosa herencia que acumuló García a lo largo de su exitosa carrera.