Chiquis Rivera y el grave error que cometió con parejas pasadas

En una reciente entrevista, Chiquis Rivera, quien tiene cinco nominaciones a los prestigiosos “Premio Lo Nuestro” con su último disco “Abeja reina”, confesó que ha cambiado los errores que cometió con parejas pasadas, y superado con su actual novio Emilio Sánchez.

"Tomo terapia, 'life coaching', medito todos los días, eso todo me ha ayudado. Siempre lo he hecho, pero ahora es como que todo tiene que ir alrededor de eso, de yo centrarme", expresó la cantante.

Asimismo, valoró la calidad de persona que es su actual pareja, Emilio Sánchez. "Eso me ha ayudado y estoy también con una persona que me respeta, que me valora y eso te ayuda, y que te deja trabajar, o sea, que entiende lo que hago", dijo Chiquis.

Chiquis Rivera asegura haber cambiado gracias a los errores que cometió en el pasado.

Los errores en relaciones pasadas

Sobre los errores que cometía Chiquis con parejas anteriores, puntualizó que las relaciones de pareja son de dos, y es importante crear un equilibrio y no quedarse con cosas dentro de uno que puedan afectar a la salud emocional. "Más que nada era guardarme las cosas. Si algo me molestaba no lo decía por no causar problemas, por no molestarlo, porque no quería que se enojara conmigo. Y lo guardaba y lo guardaba, hasta que ya explotas y sale todo", confesó la artista mexicana.

En relaciones anteriores, Chiquis comentó que todo lo que no le gustaba se lo guardaba, y luego, salía en forma de una explosión. “Es una bomba y se hace un problema más grande, innecesario, y ahora lo digo si algo no me gusta”, dijo.

En la actualidad, Chiquis Rivera se siente segura y protegida por su nuevo novio Emilio Sánchez.

Asimismo, la cantante puso énfasis en la manera de comunicar sus disconformidades. “ Y es como uno lo dice. Si lo dices de una forma de 'atacar', eso vas a recibir una reacción no tan buena, así que es la comunicación, yo creo que eso más que nada he cambiado", comentó Chiquis Rivera.

La nominada a “Premio Lo Nuestro”, habló de que a pesar de que antes era un poco más celosa, hoy en día sabe cómo manejar ese tema advirtiendo a su pareja sobre esto. "Sobre los celos, quizás antes era un poquito más celosa, quizás me dieron razones para ser celosa. Ahora es una cosa que también lo digo, 'no me des razón para que me cele porque no voy a aguantar eso'. No quiero eso en una relación, ¡bye!", aseveró la artista.

Para finalizar, Rivera aseguró saber muy bien quién es y que pone su máximo esfuerzo para que una relación funcione. "Sé quién soy, estoy segura de la persona que soy, de lo que aporto en una relación, como que digo, '¡no, no tengo tiempo ni energía para estar con celos!'. Eso también, he cambiado", concluyó.