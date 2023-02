Así reaccionó el padre de Shakira cuando supo que ella estaba enamorada

Cuando Shakira tenía 12 años se enamoró por primera vez. En ese entonces la colombiana comenzaba a mostrar su talento para el canto y baile, pero también estaba descubriendo lo que era el amor. Es asó que a esa edad, la artista se obnubiló con Oscar, un vecino que conoció a toda su familia.

Fue así que en ese momento Shakira le confesó a su padre que estaba enamorada de aquel niño y que por primera vez estaba experimentando el amor. William Mebarak reaccionó con una respuesta que sorprendió a Shakira y también a sus fans cuando escucharon la anécdota recordada por la cantante.

La reacción del padre de Shakira cuando le contó que estaba enamorada por primera vez

En 1999, durante una entrevista brindada por Shakira a la periodista Maite Delgado en Univisión, cuando estaba presentando su álbum “Donde están los ladrones” que incluía el hit “Ciega, sordomuda”, la cantante recordó la anécdota cuando tenía 12 años y le contó a su padre que se había enamorado por primera vez.

Los padres de Shakira siempre han sido un gran apoyo para la cantante tanto en su vida personal como profesional.

"Recuerdo que cuando tenía 12 años tuve mi primer novio. Yo le dije a mi papá: ‘Me gusta Óscar’, era mi vecino, me encantaba y me moría por él. Mi papá me dijo: ‘¿¡Cómo te va a gustar Óscar si solo tienes 12 años!? ¡Esto no puede ser posible!. Entonces yo le dije: 'Bueno, papi. ¿Qué prefieres? ¿Que tenga un noviazgo con él, fuera de mi casa, a escondidas? ¿O quieres que venga a la casa?'. '¡Que venga a la casa!', respondió él” recordó Shakira, entre risas.

Ante la sorpresa de la entrevistadora, Shakira explicó que una de las características de su familia era la madurez, que fue como reaccionó su padre al enterarse que con tan solo 12 años la colombiana ya tenía novio. Asimismo, la artista remarcó que es la crianza y los aprendizajes que recibió de su padre y su madre, Nidia Ripoll. "Mis padres han sido un gran apoyo, y mis lazarillos. Las personas que me guían. Pero yo siempre tomo mis decisiones", explicó Shakira en ese momento.