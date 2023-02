Estas son las fuentes de inspiración de Danna Paola a la hora de ponerse a componer

Danna Paola es una de las grandes artistas del momento y ya ha demostrado en más de una ocasión lo multifacética que puede ser. De la actuación la vimos subirse a un escenario sin escalas y es que hace muy pocas semanas confesó que su verdadera pasión siempre fue la música y es lo que más la acerca a su esencia y en donde puede sentirse ella misma. Hace un tiempo tuiteó un estado polémico por el que los medios no dudaron en preguntarle y ella sin pelos en la lengua confirmó que le encanta componer tomando cerveza o una copa de vino.

Danna Paola es una de las mujeres más imponentes en el mundo de la música y desde hace mucho tiempo, también de las mujeres más seguidas. Si bien, ella en la privacidad es una persona común y corriente con los gustos que tiene cualquiera, algunas veces eso suele olvidarse un poco cuando se convierte en una figura pública, sobre todo, una de su talla.

De la misma manera, muchas personas suelen seguir sus pasos y lo que comparte en las redes sociales, por lo que no han dudado ni un solo momento en comentar lo que hace en su día a día y eso es precisamente lo que recién compartió en su cuenta oficial de Twitter, donde destacó que llevaba bebiendo una semana entera.

Ante esto, muchas personas no evitaron el comentar lo que estaba haciendo y para aclarar un poco más la situación, durante una conferencia de prensa decidieron preguntarle sobre todo esto y sobre sus bebidas favoritas, a lo que ella respondió con una gran sonrisa, asegurando que le gusta divertirse y que le gusta tomar un vino o una cerveza.

"No me preocupa la mala fama, yo vivo la vida, me encanta la fiesta, me encanta divertirme y no tengo porque limitarme y creo que nadie debe de limitarse. Yo cada vez que estoy componiendo me tomo un vinito, una chelita, es parte de la vida", aseguró la cantante.

Sumado a ello, la interprete de Amor Ordinario, destacó que nadie debería preocuparse por lo que hace y que está trabajando y que las personas deberían de preocuparse por lo que hacen en su casa. “Está el trago, está la promo, está semana estuve trabajando en la producción, estaba un trago y nada, no creo que uno deba preocuparse por eso, preocúpense en su casa”, destacó.