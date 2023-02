Así está hoy Angus T. Jones, el niño protagonista de Two and a Half Men

La serie Two and a Half Men fue un verdadero éxito de la televisión durante la década del 2000. Sin dudas está enmarcada como una de las grandes sitcoms de la historia de Warner Bros., quedando en el recuerdo de todos y con diversas repeticiones en estos años.

Two and a Half Men estuvo doce temporadas al aire, desde 2003 hasta 2015. Inicialmente estuvo protagonizada por Charlie Sheen (las primeras ocho seasons), Ashton Kutcher (las últimas cuatro temporadas), Jon Cryer y Angus Turner Jones.

En el próximo mes de febrero se cumplirán ocho años de la emisión del último capítulo, y sus personajes protagónicos han cambiado muchísimo desde entonces. Sobre todo el caso de Angus T. Jones, que luce irreconocible y sorprendió a todos los seguidores de la serie.

Angus saltó a la fama justamente con Two and a Half Men después de interpretar al pequeño Jake Harper. Hijo de Alan y sobrino de Charlie, se trataba del adorable niño que se acopló a la perfección con la comedia. Tenía apenas 10 años cuando arrancó la tira y 22 cuando finalizó.

Fuera de su papel dentro de la sitcom, los años pasaron y hoy Angus se encuentra muy diferente al niño que recordamos de aquella serie. Hoy tiene 29 años (nació el 8 de octubre de 1993 en Austin, Texas).

En su momento, Jones fue el actor infantil mejor pago de la televisión, como parte de una serie que lo catapultó a la fama pero que a su vez también lo terminó condenando de alguna forma. Al actor no le agradó el cambio de su personaje, al que relacionaron con el consumo de drogas, y por eso decidió abandonar la serie antes de que finalice. “Te llena la cabeza de porquerías. No la vean. Dejen de verla”, dijo en su entonces.

Un pequeño Angus T. Jones personificando a Jake Harper en la serie Two and a Half Men.

Justamente aquí tuvo el punto de inflexión, sin renovar su papel para seguir en la serie como en su entonces también se había bajado del barco el propio Charlie Sheen, que era el alma del formato.