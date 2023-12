Karol G deslumbra con su belleza en la nueva serie de Netflix

Karol G, la cantante latina más escuchada del mundo, tendrá su debut como actriz en una esperada serie de Netflix. Se trata de Griselda, una propuesta del gigante del streaming que cuenta la historia de Griselda Blanco, una astuta y ambiciosa empresaria colombiana que crea uno de los cárteles más rentables de la historia.

Recientemente, se revelaron las primeras imágenes y videos de lo que será el estreno del primer capítulo, que tiene pautada como fecha de estreno el próximo 25 de enero del 2024. En la mencionada serie, Karol G le dará vida a ‘Carla’ (amiga cercana de Griselda). Este personaje se dedicaba al trabajo sexual, pero con el tiempo, se convirtió en una de las más fieles confidentes dentro de la organización de drogas.

Karol G caracterizada como Carla, personaje de la serie Griselda de Netflix.

Las redes sociales se inundaron con imágenes de Karol G caracterizada como Carla. El cambio físico que tiene en las mismas sorprendió y al mismo tiempo deslumbró a sus seguidores de todas partes que compartieron las fotos en sus propios perfiles personales.

Griselda tendrá como actriz principal a la colombiana Sofía Vergara. La barranquillera deslumbra en los primeros videos que se revelaron de la esperada serie de Netflix. A sus 51 años, la actriz latina ha demostrado que su talento se mantiene intacto y espera importantes resultados de audiencia de esta tira televisiva.

Mira el video

Sofía Vergara le reveló a la Revista Vogue México que: “No me parezco nada a Griselda Blanco, pero eso no me dio miedo porque desde el comienzo tuve muy claro que ella [Griselda Blanco] no es una persona que la gente reconozca fácilmente”. Además, agregó que: "Este personaje es completamente diferente (a Gloria de Modern Family), la verdad es que ahora me siento y digo: Dios mío, ¿cómo hice eso? ¿Cómo me atreví?, Fue un riesgo grande".