El reconocimiento de Hollywood que Macaulay Culkin tuvo que esperar 32 años

La canción dice que “tarda en llegar y, al final, hay recompensa”, y puede aplicarse en varios momentos de la vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Esto fue lo que recientemente vivió Macaulay Culkin, quien tuvo que esperar 32 años para recibir semejante reconocimiento de Hollywood.

Es inevitable pensar en él cuando diciembre se hace presente y el espíritu navideño se puede ver en todos lados. Es que desde 1990, su papel de Kevin McAllister en Mi pobre angelito se metió en todas las casas del mundo, convirtiéndose en la comedia navideña por excelencia en tres décadas.

Tanto la primera como la segunda película, con sus respectivas diferencias pero con la misma problemática, marcaron una época que hoy se mira con cierta nostalgia, y la misma se acrecienta al conocer cómo fue la vida del actor luego de esos éxitos.

La malversación de sus ganancias y los malos tratos por parte de sus padres, su incursión en las adicciones y su lucha contra ellas, así como también su bajón profesional hicieron que el mundo lo deje de lado y casi que lo mande al olvido. Sin embargo, llegó la redención.

El pasado viernes 1 de diciembre, Macaulay Culkin fue reconocido con la instalación y presentación de su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Inundado por la emoción y los agradecimientos, posó ante las cámaras junto a la gente más importante de su vida.

“Me gustaría agradecer a Brenda. Sos absolutamente todo. Sos la mejor persona que he conocido. Y después del nacimiento de nuestros dos hijos, te has convertido en una de mis tres personas favoritas”, dijo presentado a su prometida, la ex actriz Brenda Song, y a sus dos hijos, Dakota (2) y un bebé al que mantiene en secreto su nombre.

También acompañó a Macaulay su colega Catherine O’Hara, quien interpretó a la madre de Kevin en Home Alone y compañera en su salto al estrellato, dedicándole un discurso en semejante momento. Además, estuvieron presentes sus hermanos Quinn y Rory, sus compañeros de elenco en Party Monster: Natasha Lyonne y Seth Green, y la hija de su amigo Michael Jackson, Paris Jackson.

Culkin cumplió 42 años, y tuvo que esperar 32 para que su trabajo más famoso tenga el reconocimiento que merece, ya que fue gracias a su trabajo que Estados Unidos pudo mostrar el ideal de cómo vivía su pueblo la navidad, agregándole un poco de comedia.