Dejan plantado en el “altar” al famoso peluquero de Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez es toda una celebridad, y como tal deja su belleza en manos de expertos, quienes cuidan cada detalle para que en cada aparición pública luzca esplendida. Es por ello que la esposa de Cristiano Ronaldo confía ciegamente en su famoso y reconocido estilista Alberto Dugarte, a quien dejaron plantado en el altar el día de su boda.

Según reportó el comunicador Iván Reboso en el programa de televisión español “Fiesta” de Telecinco, el renombrado peluquero y maquillador está atravesando un momento sumamente difícil.

Alberto Dugarte está a punto de casarse, pero su comprometido desapareció. Foto: Instagram/ Alberto Dugarte

Alberto Dugarte debía casarse en los próximos días con su pareja, cuyo amor presumía en las redes sociales, pero sin embargo, es como si lo hubieran plantado en el altar ya que el novio del estilista no atiende a las llamadas de su prometido. "Dice que no sabe nada de él desde hace tres días, que le escribe y no contesta", informó el periodista de Telecinco.

Y es que el experto en belleza de 38 años de edad ha estado acompañado por quien iba a ser su futuro esposo a lo largo de su exitosa trayectoria, que incluye a clientas de alto perfil como Isabel Pantoja, Paloma San Basilio, Ana Obregón, Latoya Jackson y la propia Georgina Rodríguez, entre otras celebridades.

Alberto Dugarte es estilista de numerosas celebridades. Foto: Instagram/ Alberto Dugarte

Alberto Dugarte es uno de los peluqueros más cotizados de Madrid, con una reputación intachable y siempre alejado de los escándalos, lo que ha hecho que se gane el respeto de todos en su rubro. Sin embargo, esta noticia, a sacudido a sus fans y clientes, quienes siempre le han demostrado su cariño al también maquillador.

Hasta el momento, el peluquero de Georgina Rodríguez se ha mantenido al margen de esta polémica y no ha brindado ninguna declaración al respecto.