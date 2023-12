Billie Eilish confesó que le gustan las mujeres

En una reciente entrevista brindada para la revista estadounidense “Variety” titulada “Power of Women”, la cantante Billie Eilish sorprendió a todos al hablar abiertamente de su sexualidad. Y es que en la alfombra roja del evento “Hitmakers de Variety”, la artista confesó que le gustaban las mujeres, y como había dicho en un reportaje anterior, no hizo nada para demostrarlo porque le parecía que era algo obvio.

"No, no lo hice. Pero pensé '¿no era obvio'? No me di cuenta de que la gente no lo sabía. Realmente no creo en eso. Simplemente digo '¿por qué no podemos simplemente existir?'. He estado haciendo esto durante mucho tiempo y simplemente no hablé de ello. Ups", expresó Billie Eilish.

Billie Eilish dijo que hace tiempo le gustan las mujeres. Foto: Instagram/ Billie Eilish

La cantante aseguró que tras la primera publicación se dio cuenta de que había hecho pública esta situación. "Vi el artículo y pensé: 'Oh, supongo que salí del armario hoy'. Está bien, genial. Es emocionante para mí porque supongo que la gente no lo sabía, pero es genial que lo sepan. Estoy a favor de las chicas", dijo la joven.

Así fue que Billie Eilish comentó como es su forma de relacionarse con las mujeres y que es lo que siente ella al hacerlo. "Nunca sentí que pudiera relacionarme muy bien con las chicas. Las amo mucho. Las amo como personas. Me atraen como personas. Me atraen de verdad", expresó.

Billie Eilish es una de las artistas más reconocidas a nivel global. Foto: Instagram/ Billie Eilish



"Tengo conexiones profundas con las mujeres de mi vida, las amigas de mi vida, la familia de mi vida. Me siento físicamente atraída por ellas. Pero también me intimidan mucho ellas, su belleza y su presencia", continuó la cantante.

Asimismo, le cuestionaron sobre su perspectiva sobre lo que puedan pensar otras mujeres sobre su preferencia ahora que hizo esta revelación. "Todavía les tengo miedo, ¡pero creo que son bonitas!", finalizó.