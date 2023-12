Rachel McAdams reveló por qué no volvió a Chicas pesadas

Este ha sido el poderoso retorno de Chicas pesadas, a casi 20 años del estreno de la película original. Todo se dio a partir de un reboot listo para estrenarse en cines y con la vuelta de Lindsay Lohan a sus orígenes. Sin embargo, lo que más sorprendió a todos fue el faltazo que pegó Rachel McAdams.

En este último tiempo, el reencuentro del elenco de Chicas pesadas ha estado llenos de nostalgia. La película se estrenó en 2004, siendo una de las comedias más recordadas y exitosas de aquellos años.

Rachel McAdams junto a Lindsay Lohan, Amanda Seyfried y Lacey Chabert.

Mucho se habló de una secuela, hasta llegar a este reboot basado en el musical de Broadway que ya tiene pautada su fecha de estreno para el 12 de enero de 2024. Ahora bien, todos notan la fuerte ausencia que hay entre las cuatro protagonistas.

Décadas después, figuras como Lindsay Lohan, Amanda Seyfried y Lacey Chabert retomaron sus personajes y por estas semanas protagonizaron una serie de anuncios con el objetivo de incentivar a la audiencia. También les acompañaron Daniel Franzese y Rajiv Surendra.

Sin embargo, fue inevitable notar la ausencia de Rachel McAdams. Regina George es un icono de la cultura popular y los fans se preguntaban por qué había sido la única del grupo que no participó en la reunión, algo que la propia intérprete decidió aclarar.

La actriz de 45 años dejó clara su postura en una nota con la revista Variety, luego de ser consultada por los motivos que la llevaron a rechazar la propuesta. Según sus palabras, la idea que se tenía para el retorno de la película no la convenció del todo.

Lindsay Lohan, Amanda Seyfried y Lacey Chabert.

"No lo sé. Supongo que no estaba demasiado emocionada de hacer un anuncio si te soy completamente sincera. Una película sonaba increíble, pero anuncios nunca he hecho, y simplemente no lo sentí de mi estilo", destacó la intérprete.

Más allá de eso, Rachel McAdams también admitió que no pensaba que se trataría de una reunión a gran escala. "No sabía que todo el mundo sí iba a hacerlo. Sí que hubiera, por supuesto... siempre me encanta ser parte de una reunión de Chicas pesadas y estar con mis Plastics, pero sí, me enteré después", advirtió.