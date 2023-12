La trágica historia del primer novio de Kate Winslet y su vínculo con Titanic

Titanic fue sin dudas una de las películas más reconocidas y taquilleras de la industria del cine. Se estreno en diciembre de 1997, con el protagonismo de una pareja que quedaría en la memoria de todos: Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Lo que no muchos saben es una historia que se esconde detrás del estreno de la película y la relación que esto tiene con el primer novio de la aclamada actriz.

Para 1997, Kate Winslet tenía 22 años y se avecinaba el estreno de Titanic en Los Ángeles. Si bien esa fue la película que cambió su vida para siempre, en aquel entonces era solo un éxito potencial. Así las cosas, en la premiere del 14 de diciembre de ese año, estuvieron presentes Leonardo DiCaprio, el director James Cameron pero no la estrella protagónica.

En 1997, Kate Winslet y Leonardo DiCaprio protagonizaron Titanic.

¿Por qué no estuvo presente? Paradójicamente al importante y feliz evento del estreno, la actriz faltó a la presentación de su película más importante para despedir a su primer amor -de la misma forma que lo hizo en la ficción-.

Sucedió que su exnovio, Stephen Tredre, falleció. La particularidad de todo esto es que el joven falleció sin llegar a ver Titanic, y mucho menos logró ver el éxito que tuvo el film, razón por la cual ella se ausentó de la premiere.

Kate Winslet conoció a este escritor y actor británico en 1991, en Londres, siendo una adolescente y como parte de la serie Dark Season. Él tenía 28 años, estudiaba inglés y teatro. La diferencia de edad fue polémica, ya que ella tenía casi 16 años en ese entonces.

Sin embargo a la actriz no le importó, siendo él quien la ayudó en momentos duros de su adolescencia. “Otras chicas se burlaban terriblemente de mí. Fui intimidada. Simplemente bajaba la cabeza y seguía adelante. Ese era mi medio de supervivencia. Stephen me hizo sentir segura y abrazada”, contó años atrás en una entrevista.

Kate Winslet y Stephen Tredre en 1991, en la serie Dark Season.

Pero el golpe que recibieron fue muy duro: en 1994, justo antes de que ella comenzara a filmar Sensatez y sentimientos, a él le diagnosticaron cáncer de huesos. “Siempre pareció imposible que este hombre pudiera morir alguna vez. Le extirparon un tumor en la pierna y le aplicaron mucha quimioterapia. Yo estaba allí”, confesaba la intérprete.

Cuando él comenzó a mejorar -ya era 1995-, ella decidió terminar la relación. “No sé por qué (lo hice)”, reflexionó Kate Winslet años después. “Era muy joven. Sólo tenía 19 años. ¿Cómo pude haber dejado a una persona que estaba tan mal? Pensé que Stephen iba a estar bien”. Kate Winslet explicó en más de una oportunidad la importancia de Stephen en su vida.

Stephen Tredre murió a los 34 años. Si bien no volvieron a ser novios, se acompañaron hasta el final como dos personas que alguna vez se amaron y todavía se preocupaban la una por la otra. "Fue increíblemente desgarrador. No sabía cómo afrontarlo", expresó la actriz, que no dudó ni un segundo en volver a Londres para asistir a su funeral.

Kate Winslet nunca se arrepintió de la decisión que tomó, aunque en ese entonces la criticaron mucho por haber pegado el faltazo. “Supongo que estaba un poco deprimida por eso… alguien con quien había pasado cuatro años y medio de mi vida acababa de morir, y era solo que la gente incluso lo consideraría… Tuve una relación absolutamente extraordinaria con él. Mi querido ex novio siempre será el amor increíble de mi vida”, reveló tiempo después.