Este famoso actor superó a Henry Cavill como el hombre más guapo de 2023

El actor Timothée Chalamet alcanzó el título como el hombre más guapo de 2023, superando a la estrella británica Henry Cavill, según el prestigioso portal TC Candler. Este reconocimiento es un logro más en la carrera del joven actor, quien ha cautivado al público con su personalidad y estilismo único.

A sus 27 años, el intérprete de Willy Wonka y novio de Kylie Jenner, se ha consolidado como una de las figuras más destacadas en el cine. Y es que el talento actoral de Timothée Chalamet es insuperable además de su cabello rizado y su mirada intensa, que lo han convertido en un ícono de estilo para muchos jóvenes. Su actuación en películas aclamadas como "Call Me by Your Name" y "Lady Bird" le ha valido el reconocimiento de críticos y audiencias por igual.

Timothée Chalamet ocupa el primer lugar en la lista de los hombres más guapos 2023.

Aunque Henry Cavill ocupó el segundo lugar en esta lista, sigue siendo uno de los hombres más bellos del mundo. Con 40 años, el actor británico ha dejado una marca imborrable con roles en películas como "El Hombre de Acero" y la serie "The Witcher". Su físico imponente y su carisma lo han convertido en uno de los actores más populares de la actualidad.

Henry Cavill alcanzó el primer lugar el año pasado.

Pero no solo Timothée Chalamet y Henry Cavill destacaron en esta lista. Otros nombres que también merecen mención son Keung To, Ni-Ki y Lucien Laviscount. Keung To es un cantante y actor hongkonés que forma parte del grupo Mirror. A sus 24 años, posee un gran talento musical y también destaca por su atractivo físico. Su presencia magnética en el escenario lo ha convertido en uno de los favoritos del público.

Ni-Ki es un bailarín japonés.

Ni-Ki es un bailarín japonés e integrante del grupo ENHYPEN. Tiene tan solo 18 años, y posse gran experiencia en el baile y es aclamado por su apariencia juvenil. Su carisma innegable lo ha llevado a asegurarse un lugar entre los hombres más guapos del año.

Lucien Laviscount es un actor franco-británico de 31 años que ha cautivado con su presencia en la pantalla. Su combinación única de rasgos franceses e ingleses le otorga un encanto especial que lo distingue entre otros actores jóvenes. Su talento actoral y su apariencia atractiva le han valido un lugar destacado en esta lista.