Barbra Streisand fue criticada por lucir sexy a sus 81 años

En una reciente entrevista con The New York Times, Barbra Streisand señaló que le importa poco la opinión de los demás. A sus 81 años, ella cree que la edad no es un factor que define la prenda que quieras usar y le hace un feo a quienes la critican por sus preferencias a la hora de vestir.

“La gente debería expresarse y vestirse en relación a cómo se siente según el día y eso no tiene nada que ver con la edad", señaló Barbra Streisand. Además, la moda siempre ha estado presente en su vida a lo largo de los años. Recordó que una vez quiso colocarse una camisa blanca sin pantalones para que se le notarán sus piernas y tenía miedo de que la vieran sexy. “Ahora soy demasiado mayor como para que me importe”, dijo.

A los 81 años Barbra Streisand luce espectacular.

Así que en 2016 Barbra Streisand utilizó solo una camisa para la portada de la revista W. En la foto aparece ella con tacones, una camisa blanca y una corbata negra con un saco de traje colgado en su hombro y sus piernas cubiertas solo por medias transparentes.

Portada de la revista con Barbra Streisand.

Esta entrevista de Barbra Streisand coincidió con la reciente publicación sobre sus memorias titulada “My name is Barbra”. Es por ello que en el libro recuerda que no se sentía atractiva en su juventud y que eso incidió ferozmente en su forma de vestir. “Nadie me hubiese mirado y pensado ‘esa chica debería ser una estrella de cine’. Tengo una cabeza pequeña, una nariz torcida, mi boca es demasiado grande y mis ojos pequeños. Pensé alguna vez en que era sexy, no”.

Fue así que a lo largo del tiempo desarrolló su estilo propio a la hora de vestir. Barbra Streisand no se identificaba con la vestimenta convencional y por eso fue más libre y expresiva en los atuendos que elegía.