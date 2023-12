Las polémicas declaraciones de Sean Penn tras la muerte de Matthew Perry

La sorpresiva y prematura muerte de Matthew Perry, el actor de Friends, a los 54 años, sigue conmocionando al mundo entero. Varios colegas mostraron su desconcierto, con cálidas palabras y hasta diversos homenajes en redes sociales, y quien se sumó recientemente a esta Sean Penn, aunque sus declaraciones no pasaron desapercibidas.

Sean Penn compartió pantalla con Matthew Perry en dos episodios de la exitosa sitcom Friends. Como muchos otros actores lo hicieron, el hombre de 63 años se unió a los tributos con una serie de declaraciones sobre su colega, sin embargo sus palabras fueron un tanto polémicas.

Sean Penn participó de algunos capítulos de Friends.

Todo sucedió durante una entrevista con Piers Morgan Uncensored. El artista admitió no conocer muy bien a su colega pero expresó admiración por su talento y carácter.

Además, recordó haberlo felicitado por sus memorias, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, durante un encuentro casual en el aeropuerto de Los Ángeles. Cabe recordar que en dicha obra literaria, el actor que personificó a Chandler Bing presentó un testimonio sincero sobre la lucha constante del actor contra el consumo de drogas, alcohol y otras sustancias.

Cabe recordar que Sean Penn también lidió con sus propios problemas de adicción y considera un acto de valentía la forma en que el intérprete fallecido expuso en vida sus batallas contra las adicciones. "No puedo afirmar que lo conocí bien, pero me caía muy bien. Lo felicité por lo que sabía de su libro", comentó.

El actor de Río Místico cree que la honestidad del difunto actor sobre sus problemas de salud puede servir de inspiración para otros que enfrentan desafíos similares. Sin embargo, sus declaraciones no estuvieron exentas de controversia.

Sean Penn habló de la trágica muerte de Matthew Perry.

Y es que, aunque admiraba a Matthew Perry, el actor de Mi nombre es Sam confesó que la muerte prematura no lo sorprendió, sugiriendo que las adicciones podrían haber contribuido a su trágico desenlace. Esto, según detalló, tuvo que ver con el daño que el actor de Friends infligió a su organismo a lo largo de los años.

"Lo que le pasó es trágico, pero no puedo decir que me haya sorprendido mucho. No sé qué dice todo el informe del forense y todo eso, pero sé que él mismo se había causado mucho daño a lo largo de los años. Es una situación difícil, así que le deseo lo mejor a su familia", lanzó.