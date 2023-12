Tras su salida, Laura Bozzo cuenta su experiencia en “El Gran Hermano VIP España”

Hace casi una semana Laura Bozzo fue eliminada del reality show “El Gran Hermano VIP España”, donde a pesar de su conflictiva convivencia llegó a semifinales. La conductora tuvo una escandalosa salida donde arremetió contra todos y ahora, a través de sus redes sociales compartió un mensaje en el que se despidió de sus fans contando la experiencia vivida durante su participación en el programa.

Laura Bozzo utilizó su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 911 mil personas, para expresar que los cuatro meses en los que estuvo encerrada en la casa no fueron nada fáciles, se llevó grandes lecciones personal.

Laura Bozzo llegó a la semifinal de "Mi Gran Hermano VIP España". Foto: Instagram/ Laura Bozzo

"Fue muy duro, pero aprendí mucho. Gracias a mi público por apoyarme a España por aceptarme y a Dios por no soltarme la mano. Saqué lo mejor y lo peor de mí, vine con una maleta llena de sueños para volver a empezar, no importando mi edad, lo di todo y estoy orgullosa", escribió la conductora.

Asimismo, Laura Bozzo aclaró que aunque algunos la consideraban “arrogante”, lo cierto es que estaba asustada, y debido a que en reiteradas ocasiones fue nominada, se sentía “atacada”.

"Salí el día anterior a la final, pero a veces perdiendo se gana y yo gané el amor de la gente que me para donde esté @alexcaniggia para felicitarme y eso era lo que buscaba. Aún ando recuperándome ya que la presión fue muy fuerte, pero feliz de haberlo logrado y no se olviden uno se puede equivocar lo importante es levantarse, curar sus heridas y seguir adelante. Los amo,", finalizó la peruana.

Lura Bozo tuvo una escandalosa salida del reality "El Gran Hermano VIP España". Foto: Instagram/ Laura Bozzo

Cabe recordar que, tras ser eliminada, Laura Bozzo protagonizó una fuerte controversia donde realizó su descargó con palabras muy subidas de tono, ya que no pudo evitar su malestar, dejando en claro que merecía llegar a la final luego de haber sido nominada en ocho ocasiones y salir victoriosa en todas ellas, lo que demostraba que era una de las figura más populares dentro del programa.

"No dependo de este concurso para comer. Yo vine a vivir una aventura, con un sueño, y me equivoqué. Uno no puede volver a empezar a los 70, en un país extraño, donde te van a ver como una loca. Es un sueño estúpido. Olvídense de todo lo que he dicho acá. Ustedes ya tienen a sus ganadores. Yo soy ganadora en mi tierra", dijo Laura Bozzo cuando salió del show.

Por su parte, la producción del reality despidió a la conductora con un mensaje alentador. "Superados sus enfados, la puerta de Gran Hermano se abre para recibir a la gran @laurabozzo_of. Gracias por tu concurso y por todos los momentazos que nos has dado, ha sido increíble tenerte con nosotros", publicaron en sus redes sociales.