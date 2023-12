El violento intento de asesinato que sufrió Charlie Sheen en su casa

Charlie Sheen fue víctima de un preocupante intento de asesinato cuando su vecina ingresó a su lujosa casa de Malibú, Los Ángeles, e intentó matarlo. La mujer, de nombre Electra Schrock y de 47 años, forzó la entrada de la casa del actor con el solo objetivo de entrar para matarlo.

Según informó TMZ, la policía llegó rápidamente al domicilio de Charlie Sheen gracias a un llamado al 911 que alertaba sobre una pelea entre vecinos. Gracias a esta intervención se pudo prevenir lo que hubiese sido una tragedia.

Charlie Sheen vivió un preocupante episodio días atrás.

Los informen detallan que la mujer logró rasgar la camisa del actor de Two and a half men e intentó estrangularlo, aunque con la intervención de las autoridades lograron detenerla a tiempo y él no resultó herido, por lo que no fue necesario trasladarlo a un centro médico.

La mujer fue arrestada por el cargo de agresión con un arma letal, indicó el Departamento de Policía del condado de Los Ángeles en un comunicado emitido el viernes. También fue detenida por el uso de fuerza que probablemente puede causar una lesión corporal y robo en propiedad ajena.

Esta no sería la primera vez que la mujer lo ataca. Hace poco tiempo el actor la acusó de arrojarle un líquido pegajoso a su auto y un día antes del ataque le habría tirado basura en la puerta de su casa. Todo es parte de un episodio confuso.

Teniendo en cuenta estas tres agresiones que tuvo frente a él, todo resulta difícil de entender. De hecho, según la fuente policial con la que habló TMZ, Charlie Sheen no entiende qué es lo que provocó la violencia de la mujer hacia él.

Charlie Sheen ha estado sumergido en varias polémicas.

Una fuente cercana a Charlie Sheen indicó al portal que habló con la mujer después de lo que pasó con el auto. “Lo pasado, pisado”, sostuvo el informante que le comentó la vecina, que ahora enfrentará cargos legales por su accionar.

El intérprete de 58 años tiene una vida marcada por los excesos y los escándalos, que lo ha visto envuelto en episodios de abuso de sustancias, violencia y relaciones con actrices porno, aunque en el último tiempo parecía estar tranquilo y nuevamente enfocado en su trabajo.