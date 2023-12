Esta Miss Colombia fue estafada por un falso príncipe árabe

Fereidoun Khalilian engañó a la esfera política y social de Colombia. Se hizo pasar por un falso príncipe árabe en el año 2021 y no solo estafó a políticos, militares y empresarios, sino que enamoró a Andrea Aguilera, ex reina de belleza que representó al país en el Miss Universo.

Hoy este hombre y supuesto miembro de la realeza árabe se encuentra encarcelado en Estados Unidos bajo el delito de intento de homicidio ya que se le acusa de haber enviado a asesinar al documentalista Juan Esco, quien retrataba su falsa vida en una producción cinematográfica.

La ex reina de belleza estuvo dos años de noviazgo.

En una entrevista para La W Radio, la ex reina de belleza cuenta que tenía 25 años cuando conoció a este hombre a través de eventos sociales que reunía a personalidades de la farándula, y del mundo empresarial y político de Colombia, en los que se presentaba como un integrante de la realeza árabe.

“Cuando lo capturan empiezo a ver un montón de cosas que no había visto. Lo primero de lo que me entero es que, según me dijo, su mamá lo había desheredado y fue criado por una familia adoptiva. Pero cuando lo capturan su primera comunicación fue con un hermano de sangre. Aquí todo comenzó a explotar porque era demasiada información para mí”, dijo.

La ex reina de belleza contó su verdad.

Andrea Aguilera simplemente creyó en esa historia, porque andaba con su seguridad diplomática. “Él tenía su pasaporte de diplomático y siempre que entrábamos a Estados Unidos tenía quien lo recibiera en el aeropuerto, siempre tenía un trato muy especial y yo pensaba que era por ser diplomático”, señaló.

Además este hombre en 2007, según The Irish Examiner, la socialité Paris Hilton decidió terminar su relación laboral con Fereidoun Khalilian, después de que fuera acusado de tres cargos de agresión sexual.