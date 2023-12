El motivo por el cual Jennifer Aniston decidió no tener hijos

Jennifer Aniston es sin dudas una de las celebridades más importantes del mundo Hollywood. Lleva ya un par de décadas en la cima, y con sus ya casi 55 años (los cumplirá el próximo 11 de febrero) se mantiene como una de las mujeres más bellas del planeta. Sin embargo, algunos fans aún se preguntan por qué nunca ha tenido hijos.

Si bien no estamos hablando de un mandato ya que puede ser también por una libre elección de su propia vida, se sabe que Jennifer Aniston ha tenido varios (y grandes) romances y hasta llegó a casarse en dos oportunidades. Sin embargo la maternidad es otra cuestión en su vida.

Jennifer Aniston es una de las estrellas más importantes de Hollywood.

Como bien decíamos, la actriz ha estado casada en dos ocasiones: primero con Brad PItt, entre 2000 y 20005; y años más tarde con Justin Theroux, de 2015 a 2017. Además ha tenido otras parejas oficiales como Daniel McDonald, Tate Donovan y John Mayer.

Y si bien tuvo varias parejas, la actriz nunca ha tenido hijos a pesar de que en reiteradas oportunidades ha provocado especulaciones sobre un posible embarazo en más de una alfombra roja. Pero hay toda una explicación respecto a su relación con la maternidad.

Fue entonces cuando en 2016 publicó una carta en HuffPost en la que explicaba los motivos de no tener hijos. “A lo que voy con este tema: somos completas con o sin pareja, con o sin hijos", comenzó explicando Jennifer Aniston.

Luego agregó: "Tenemos que decidir por nosotras mismas qué es bello en lo que a nuestro cuerpo se refiere. Esta decisión es nuestra y sólo nuestra". Y es que, en definitiva, tiene que ver más con una decisión y perspectiva personal.

Jennifer Aniston reveló por qué no "necesita" tener hijos.

"Tomemos esta decisión por nosotras mismas y por las chicas que nos miran como un ejemplo a seguir. Tomemos esta decisión de forma consciente, lejos del ruido de los tabloides. No tenemos que estar casadas o ser madres para estar completas. Tenemos que definir nuestro propio y fue feliz y comió perdiz", sentenció en su carta.

De esta manera, Jennifer Aniston aclaró que, más allá de haber tenido deseos o no de ser madre en algún momento o con alguna pareja en particular, tampoco siente que esto haya sido una obligación dentro de su vida. Y es que, como ya lo dijo ella misma, no necesita de nada ni nadie para sentirse completa.