El increíble motivo de Miley Cirus para no querer tener hijos nunca

La maternidad, o mejor dicho la oposición a ella, se volvió un tema de controversia en los tiempos que corren ya que muchas mujeres decidieron no tomar ese camino en sus vidas para dedicarlas a otros planes. Una de ellas es Miley Cyrus, quien además también arrastra otros motivos de peso para no traer niños al mundo.

La cantante y actriz de 31 años tiene bien tomada esta decisión, pero se vive una época donde desde muchos ámbitos, y más aún los medios, se pone en tela de juicio la validez de esa posición y se mira con cierto recelo, desprecio y hasta lástima a aquellas que han decidido no engendrar hijos incluso estando casadas o con una pareja estable.

Y recientemente tuvo uno de estos episodios cuando fue entrevistada por Nicole Ryan, por lo que tuvo que salir “con los tacos de punta”. “¿A cuántos hombres si se van a casar o tener chicos? Estoy segura de que tal vez quieras comparar a los Jonas Brothers o cosas así, pero no creo que muchos hombres sientan la presión de tener hijos y casarse”, espetó.





Pasaron tres años desde que se divorció de Liam Hemsworth, y cuando se le preguntó si tenía intenciones de volver a casarse o formar una familia, Cyrus también fue contundente con su respuesta. “En realidad, no, nunca me importó. Estoy segura de que mis fans van a animarme si digo ‘oh, quiero tener hijos’, pero no lo voy a hacer. Soy una mujer que tiene una idea un poco más realista de lo que quiere. Esa nunca fue mi prioridad”, sentenció.

Tras esta exposición, también aclaró que no es su deseo avergonzar a nadie que sí quiera tenerlos, solo que no cree que sea una prioridad en su vida. Asimismo, valoró mucho la adopción y cree que “eso es realmente asombroso”.

Pero también hay otras razones, aún más pesimistas, por las que Miley no desea quedar embarazada y ya lo había expresado a sus 26 años, cuando aún estaba casada con Liam. “Con tantos desastres naturales que estamos sufriendo últimamente no te queda otra opción que no ser mamá”, exclamó a la revista Elle.

También agregó que no piensa “traer a ninguna persona a este mundo hasta que no sienta que van a poder crecer en un lugar donde todavía haya peces en el agua”. Tras cinco años de esta declaración, Miley Cyrus mantiene un discurso más centrado en sus expectativas y dejando en claro al mundo que una mujer no es menos mujer por no querer tener embarazarse ni hijos.