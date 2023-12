Jason Momoa explicó su método para traficar comida en Aquaman 2

Jason Momoa se ha convertido en todo un ícono de Hollywood durante los últimos años. Si bien debutó con un papel en Baywatch a fines de la década de los '90, lo cierto es que su popularidad se ha dado en el último tiempo, con sus pasos como Aquaman dentro del Universo DC.

Salvo algún que otro caso como el de Dwayne Johnson, pocos actores pueden presumir tanto su físico como lo hace Jason Momoa. Y por eso siempre le ha tocado interpretar a personajes muy marcados, corpulentos desde el físico, rudos y carismáticos.

Jason Momoa se sometió a un duro entrenamiento para su última película de Aquaman.

Lo hemos visto en algunos roles puntuales, ya sea como Khal Drogo en Game of Thrones, Dante Reyes en la saga de Rápidos y Furiosos, o mismo en el caso que nos concierte: como Arthur Curry en su rol de Aquaman, que acaba de estrenar su segunda película.

Todos los actores de Hollywood se preparan para cada uno de sus papeles de forma exhaustiva. Y aunque creamos que el intérprete de 44 años no necesita trabajar tanto su físico por siempre tener personajes similares desde la apariencia, hay varias excepciones a la regla.

El propio actor admitió que su preparación física y alimenticia fue más allá al prepararse para el papel de Conan el Bárbaro, un personaje que provocó que el actor tenga que privarse de multitud de alimentos y que tenga que comer con una periodicidad frecuente.

La historia ahora no fue demasiado diferente, y es que para ponerse nuevamente en la piel de este superhéroe de DC, el intérprete ha tenido que someterse a varias horas de entrenamiento y una dieta extrema. Todo fue tan extenuante que hasta tuvo sus técnicas para "no pasar hambre".

Jason Momoa escondía comía en sus bolsillos durante el rodaje de Aquaman.

"Hacíamos unas seis horas de entrenamiento al día, dos horas de trabajo con la espalda, luego descansábamos y estirábamos, hacíamos tres horas de pesas y luego cardio e intentábamos dormir todo lo posible", detalló el propio Jason Momoa.

"Llevaba pollo en papel de aluminio en los bolsillos para los rodajes. Para tener un cuerpo bonito y vivir sano, hay que comer limpio. No comas porquerías y haz ejercicio. Hacíamos cosas extremas, como levantar grandes pesos, pero dos horas de ejercicio al día te hacen sentir mejor, y comer sano. No comas mucho, come poco", admitió.

Finalmente, Jason Momoa contó que la genética también juega un papel muy importante, explicando que sus orígenes le han permitido tener cierta ventaja sobre el resto. "Los hawaianos son gente grande", concluyó, recordando que, aunque luzca este cuerpo tan trabajado, no se declara muy fan del gimnasio (prefiere otros deportes como escalar o el surf).