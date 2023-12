El inesperado romance que Jennifer Aniston ocultó durante años

A celebridades como Jennifer Aniston prácticamente no se le conocen grandes secretos. Y es que, siendo una de las personalidades más influyentes del mundo y despertando un interés total, a casi nadie se le escaparían datos relevantes dentro de su vida. Sin embargo, la estrella tuvo un romance que logró mantener oculto durante muchos años.

Sucedió a principios de la década de los '90, cuando Jennifer Aniston protagonizó la sitcom Ferris Bueller, la cual se desprendía del éxito que lideró Matthew Broderick años antes con Experto en diversión. En ese entonces, la estrella no tenía el impacto que luego adquirió con Friends, pero supo guardar el secreto bajo siete llaves.

Ferris Bueller, la serie que protagonizaron Jennifer Aniston y Charlie Schlatter.

La serie lanzó sus primeros 13 episodios y terminó siendo cancelada, sin encontrar éxito en la audiencia. Pero lo importante de aquel entonces es que la actriz mantuvo un romance con Charlie Schlatter, su compañero de ficción.

Ambos se ponían en la piel de Jeannie Bueller y Feris Bueller, los personajes que lideraban la comedia. Y si bien en ese momento no se supo que habían tenido una relación, años después el romance quedó en evidencia de todos.

El romance fue revelado en 2014 por el periodista Jim Nelson, quien en la publicación GQ brindó detalles de esa relación que se mantuvo lejos de las cámaras. “Todos en el set de la serie pensaban que ella era muy atractiva”, escribió.

Y luego agregó: “Schlatter pensaba lo mismo, y de hecho tuvo un romance breve y tórrido con ella”. En efecto, cuando la noticia se dio a conocer, los actores no negaron la versión del periodista, pero unas curiosas declaraciones de la actriz en 2019 llamaron la atención.

Jennifer Aniston y Charlie Schlatter.

Cuando a Jennifer Aniston le preguntaron en una red carpet si imaginaba una reunión con sus compañeros de elenco de Ferris Bueller, ella respondió con énfasis: “Oh, no, no haría eso, absolutamente no, creo que la mayoría de los actores de la serie ni siquiera siguen en el medio, algunos de ellos empezaron a hacer otras cosas maravillosas y nobles. Es un no rotundo”.

Luego de ese romance de muy bajo perfil, la actriz comenzó una relación con Tate Donovan que no prosperó. Luego la lista de amores de la celebridad se hizo un poco más conocida, por lo que ahora parecería difícil que se vuelva a escapar un romance como este.