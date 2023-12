Lucerito Mijares responde a quienes la atacaron por su aspecto físico

Lucero Mijares ha crecido en una familia de artistas, por lo que conoce muy bien que es estar bajo el escrutinio del público y de los medios de comunicación. Recientemente, ha lanzado con éxito su carrera profesional protagonizando la obra teatral “El Mago”, sin embargo, una vez más fue atacada por su aspecto físico, por lo que ahora, la joven artista de 18 años sale al paso a responder las críticas en su contra.

En un encuentro con la prensa, Lucerito Mijares fue cuestionada sobre la posibilidad de que también incursione en las telenovelas como lo ha hecho su madre Lucero, quien ha triunfado en esa rama artística. "Sí, ¿por qué no?", contestó.

Lucerito Mijares es atacada en redes sociales por su peso. Foto: Getty Images

Asimismo, le preguntaron sobre las críticas que recibe en redes sociales sobre su peso y la posibilidad de cambiar su físico. "Jamás, me da exactamente igual, creo que hay que amarse a uno mismo. Si quieres tener el cuerpo que quieras, pues también luchar por ello", afirmó la cantante.

No obstante, con respecto al trabajo en telenovelas, Lucerito habló sobre los exigentes horarios de grabación, cosa que según ella, le cuesta mucho. "Sí, pero saben que el llamado a las 5 de la mañana diario, me parte. No puedo, no, no, no, no aguanto ni a las 10 de la mañana, me cuesta muchísimo trabajo", confesó la hija de Manuel Mijares.

Lucerito Mijares no hace caso a las críticas en su contra. Foto: Instagram/ Lucerito Mijares

Sin embargo, siendo profesional, no cerró las puertas para un posible trabajo en los melodramas. "Pero si alguna vez se arma una telenovela, yo más que feliz", contestó.

Los reporteros le preguntaron si se animaría a actuar en una nueva versión de la telenovela “Lazos de amor” que protagonizó su mamá en 1995, y donde hacía el papel de trillizas. "Claro, como María Paula", dijo Lucerito Mijares.

Lo cierto es que la joven artista ha tenido una gran experiencia en su primer protagónico en la obra “El Mago. "Esta carrera me ha traído mucha seguridad, también mucha tolerancia. Seguirme manteniendo al natural, de mi edad", finalizó.