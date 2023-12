Con qué famosa actriz habría iniciado un romance Alejandro Sanz

Luego de terminar su relación con Rachel Valdés, la artista cubana con quien compartió los últimos tres años de su vida, Alejandro Sanz parece haber encontrado nuevamente el amor, quien no pudo pasar desapercibida en el reciente festejo de cumpleaños del cantante. Su nueva novia sería Mónica Cruz, hermana de Penélope Cruz.

Alejandro Sanz cumplió 55 años el pasado 18 de diciembre. Quiso recibir su nuevo año de vida con todo, motivo por el cual decidió organizar una fiesta de disfraces en el Teatro Barceló de Madrid con varios invitados famosos del mundo artístico.

Mónica Cruz sería el nuevo interés romántico de Ale Sanz.

Sin embargo, en medio de tantos saludos, momentos compartidos con sus amigos, risas y mucha alegría, la sorpresa fue ver al intérprete de Corazón partío muy cerca de Mónica Cruz, la bella hermana de la mega estrella Penélope Cruz -que de hecho es muy parecida a la actriz de Hollywood-.

Según publicó la revista ¡HOLA!, el cantante y la actriz española podrían haber experimentado un acercamiento tras estrechar lazos a lo largo del pasado verano en Cantabria. Y si bien no hay fotos respecto al encuentro que protagonizaron en el reciente cumpleaños, sí es cierto que los dos han coincidido en varios eventos de alfombra roja.

En ese sentido, el mencionado medio afirmó que “ambos se encuentran ilusionados” y que mantienen una “amistad especial”. Sin embargo, de momento ninguno de los protagonistas han negado ni confirmado los rumores de romance.

Por su parte, Alejandro Sanz publicó a través de su cuenta de Instagram, red social en la que reúne 7.4 millones de seguidores, un carrete de imágenes del día de su fiesta de cumpleaños. El artista se mostró muy agradecido con todos por el cariño que le brindaron y brindan.

Ale Sanz junto a Mónica Cruz en su reciente fiesta de cumpleaños.

“Show must go on. Por los amigos, por los años, la vida y cada segundo que nos haga feliz”, escribió en el posteo que obtuvo miles de likes y cientos de comentarios positivos, recordando que el intérprete viene de haber vivido meses difíciles respecto a su salud mental.