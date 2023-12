Santa Clause sufre aparatosa caída en pleno concierto de Madonna

Madonna sigue con su exitosa gira “The Celebration Tour” y como parte de las tantas sorpresas que tiene siempre la cantante para sus fans, esta vez invitó a Santa Claus a subir al escenario como parte de las celebraciones navideñas. Sin embargo, ocurrió algo llamativo cuando una de las bailarinas del espectáculo se acercó a Papa Noel que se encontraba sentado en una silla, abrió sus piernas y se trepó a las piernas del hombre con barba, quien no pudo soportar el peso de la mujer lo que le provocó una aparatosa caía en pleno concierto.

Cabe destacar que hace unos días, Madonna se presentó en el “Barclays Center” en Brooklyn, Nueva York, donde se tomó un tiempo para dirigirse al público presente, a quien reveló que cuando fue hospitalizada en junio pasado, estuvo en un coma inducido durante 48 horas. Asimismo, la artista aprovechó para agradecer a su amiga Shavawn, quien estaba en el estadio, ya que fue ella quien encontró a la cantante inconsciente y la llevó al hospital.

En otro de sus shows, Madonna reveló que estuvo con coma inducido cundo se hospitalizó en junio pasado. Foto: Instagram/ Madona

“Hay algunas personas muy importantes en la sala está noche que estuvieron conmigo en el hospital. Hay una mujer muy importante que me arrastró al hospital”, dijo Madonna.

Santa Claus y una bailarina terminaron en el piso del escenario. Foto: Captura TikTok

La aparatosa caída de Santa Claus

La aparatosa caía de Santa Claus se produjo en el último concierto brindado por Madonna en Washington. El momento quedó registrado en algunos videos que compartieron los usuarios a través de las redes sociales donde afloraron las bromas más desopilantes sobre lo ocurrido sobre el escenario.

Mira el video

Y es que una de las bailarinas se subió a las piernas de Santa Claus para bailar sobre él, pero Santa no pudo aguantar el peso de la mujer por lo que ambos terminaron en el piso del escenario. Al asegurarse de que todo estaba bien, la cantante no pudo contener la risa, al igual que los internautas hicieron bromas en las redes. "Este año no habrá regalos", "alguien se portó muy mal", "querido santa..." y "pobre Santa", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.