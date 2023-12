Karina Banda confiesa su deseo de convertirse en madre

Karina Banda, conductora del programa “Dímelo ya” de VIX+, mantuvo una entrevista con Mezcal TV donde habló de lo que fue su 2023, además de confesar su deseo de convertirse en madre el año que viene. La presentadora dijo que su sueño es tener gemelos con su esposa Carlos Ponce, con quien pronto se tomara unos días de vacaciones para realizar una escapada romántica.

"Carlos y yo estamos planeando darnos una escapadita, tipo novios, porque además es nuestro aniversario de pedida de mano, porque él me propuso matrimonio un 31 de diciembre. Todavía no está muy claro lo que vamos a hacer, pero de que nos escapamos, nos escapamos", dijo la presentadora.

Para festejar una fecha muy especial, Karina Banda y Carlos Ponce están planeando una escapada romántica. Foto: Instagram/ Karina Banda

Karina Banda recordó también el momento en que se comprometió con Carlos Ponce a principios de 2020. "La verdad, te soy honesta, esa ocasión, no tenía ni la más remota idea de que iba a suceder eso, porque además yo en ese viaje yo me estaba portando un poquito mal. De todo estaba de mal humor, y de verdad le voy a agradecer oficialmente a mi esposo, por no haberse arrepentido y por haberme dado el anillo porque sí me estaba portando un poquito mal, pero bueno, al final del día me perdonó y ¡gracias, mi amor, no te fue mal, no te equivocaste!", dijo.

Con respecto a sus deseos para el 2024, Karina cree que la salud es lo más importante para sus seres queridos. "Pido salud, eso es lo más importante. Saber que la gente que quiero, que amo, mis papás, mis hermanos, mi esposo, sus hijos, mis perros, todos tengamos salud, y yo por supuesto", expresó.

Karina Banda quiere ser madre de gemelos. Foto: Instagram/ Karina Banda

Asimismo, Karina Banda confesó sus ganas de convertirse en madre. "Yo ya quiero ser mamá, así que ojalá y que el 2024 ya les pueda dar la noticia. Ya estamos trabajando, ahora sí en eso, y quiero gemelos. Ojalá Dios me dé la oportunidad de ser mamá de twins, porque ya que me voy a embarazar pues de una vez que sean dos, un niño y una niña, si no estoy pidiendo mucho. ¡Estamos emocionados!", dijo la querida presentadora.

"Ya estamos en que Carlos dice que si es una niña, él cree que se va a parecer a mí, pero dice que ahí sí ya, la niña va a ser de él. Y si es niño, pues que se parezca bien guapo a su papá, pero ahí si el niño es mío, ¿verdad?", finalizó bromeando.